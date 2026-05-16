Haberler Yaşam Haberleri Pancarcıları taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 7 yaralı
Giriş Tarihi: 16.05.2026 11:24

Pancarcıları taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 7 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamak için yaylaya giden vatandaşaları taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Pancarcıları taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 7 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, sabah saatlerinde Yüksekova'ya bağlı Onbaşılar Meşkan mevkiinde meydana geldi. Bölgede dağlık alanlarda yabani pancar toplamak üzere sabah erken saatlerde yola çıkan pancarcıları taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

Necati Karaköse

Araçta bulunan 55 yaşındaki Necati Karaköse olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 7 kişi ise çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, hastaneye kaldırılan yaralıların yakınları da haberin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne akın etti.

#HAKKARİ #YÜKSEKOVA #AFAD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Pancarcıları taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA