Pancarcıları taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Yüksekova'ya bağlı Onbaşılar Meşkan mevkiinde meydana geldi. Bölgede dağlık alanlarda yabani pancar toplamak üzere sabah erken saatlerde yola çıkan pancarcıları taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

Araçta bulunan 55 yaşındaki Necati Karaköse olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 7 kişi ise çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, hastaneye kaldırılan yaralıların yakınları da haberin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne akın etti.