Panda Planı TV’de ilk kez bu akşam ATV’de! Panda Planı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

PANDA PLANI FİLMİNİN KONUSU



Panda Planı filmi, Çin'deki bir hayvanat bahçesinde doğan, Hu Hu adında, diğerlerinden farklı bir özelliğe sahip olan sevimli bir pandanın etrafında gelişiyor. Hu Hu, gözlerinden birinin etrafındaki koyu renkli halkasıyla tüm akranlarından ayrılıyor ve bu özelliği onu uluslararası bir sensasyon haline getiriyor.

Ancak bu ün, aynı zamanda tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Orta Doğu'dan gelen çok zengin ve acımasız bir iş insanı (veya uluslararası bir suç örgütü), Hu Hu'yu ele geçirmek için büyük bir ödül koyuyor. Bu tehdit karşısında, efsanevi kung fu yıldızı Jackie Chan, sevimli pandayı sahiplenmek ve onu kurtarmak için devreye giriyor.

Film, Jackie Chan, menajeri ve pandanın koruyucusu olmak üzere bu üçlünün, pandayı kötü adamlardan korumak için girdiği çılgın, komik ve bol aksiyonlu macerayı konu alıyor. Panda Planı, sadece bir kurtarma hikayesi değil, aynı zamanda aile, dostluk ve doğa sevgisi temalarını da işleyen bir yapım olarak öne çıkıyor.