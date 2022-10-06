Haberler Yaşam Haberleri Maske cezası siliniyor mu? Pandemi döneminde kesilen maske cezaları silinecek mi, af mı geliyor?
Giriş Tarihi: 6.10.2022 23:18 Son Güncelleme: 6.10.2022 23:18

Maske cezası siliniyor mu? Pandemi döneminde kesilen maske cezaları silinecek mi, af mı geliyor?

Bir süredir konuşulan maske cezaları siliniyor mu araştırmasında gelişmeler bulunuyor. TBMM açıldı ve torba kanun teklifi geldi. Bunun içerisinde maske cezası var mı yok mu araştırılıyor. Vatandaşlar, maske cezası silinecek mi, maske cezası af mı geliyor soruları yanıt arıyor. Bildiğiniz gibi Pandemi başında maske takmayanlar ceza yiyordu. Gelişmeyi duyanlar, maske cezası nasıl sorgulanır, maske cezası sorgulama ekranı araştırmaları yapıyor. İşte detaylar…

Maske cezası siliniyor mu? Pandemi döneminde kesilen maske cezaları silinecek mi, af mı geliyor?

Pandemi dönemi maske cezaları siliniyor mu sorusu, yeni çıkan haberlerle ayyuka çıktı. TBMM torba kanun teklifi içerisinde yer aldığı dile getirilen maske cezası affı, böylece bugünün gündem konuları arasında yer alıyor. Peki, maske cezası siliniyor mu? Maske cezası affı mı var?

MASKE CEZALARI SİLİNİYOR MU?

AK Parti'nin 7 Ekim günü TBMM'ye sunacağı torba yasada maske cezası hakkında da gelişmeler bulunuyor. 90 maddelik torba kanun teklifinde, pandemi döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silinecek.

Daha önce yaklaşık 100 madde olarak hazırlanan torba teklif daha sonra ikiye bölündü. 52 maddelik ilk torba kanun teklifine son anda önemli maddeler eklendi. Yeni torba kanunda icra borçları, KYK borçları ve yemek bedellerinin nakit verilmesi yer alıyor.

MASKE CEZASI NASIL SORGULANIR?

MASKE CEZASI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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Maske cezası siliniyor mu? Pandemi döneminde kesilen maske cezaları silinecek mi, af mı geliyor?
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