Maske cezası siliniyor mu? Pandemi döneminde kesilen maske cezaları silinecek mi, af mı geliyor?

Pandemi dönemi maske cezaları siliniyor mu sorusu, yeni çıkan haberlerle ayyuka çıktı. TBMM torba kanun teklifi içerisinde yer aldığı dile getirilen maske cezası affı, böylece bugünün gündem konuları arasında yer alıyor. Peki, maske cezası siliniyor mu? Maske cezası affı mı var?