Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Panel sistemi kurdukları Finans Evi'nde yakalandılar!
Giriş Tarihi: 6.2.2025 09:43 Son Güncelleme: 6.2.2025 09:45

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Panel sistemi kurdukları Finans Evi'nde yakalandılar!

İstanbul’da “Finans Evi” olarak adlandırılan ve panel sistemi kurularak yasa dışı bahis oynatılan iki adrese baskın yapıldı. Altı kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: Panel sistemi kurdukları Finans Evi’nde yakalandılar!

"Yasa Dışı Bahis" operasyonunu İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Zeytinburnu İlçesi'nde "Finans Evi" olarak adlandırılan ve "Panel" sistemi kurularak yasa dışı bahis oynatılan bir adrese baskın yapıldı. Dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda üç bilgisayar ve yedi cep telefonu ele geçirildi.

Adresin bulunduğu sitedeli farklı bir blokta da aynı suçun işlendiği belirlendi. O adrese de operasyon düzenlendi ve iki kişi daha gözaltına alındı. Yapılan aramalarda üç bilgisayar ve dört cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan altı şüpheli yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Panel sistemi kurdukları Finans Evi'nde yakalandılar!
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