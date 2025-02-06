İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: Panel sistemi kurdukları Finans Evi’nde yakalandılar!

"Yasa Dışı Bahis" operasyonunu İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Zeytinburnu İlçesi'nde "Finans Evi" olarak adlandırılan ve "Panel" sistemi kurularak yasa dışı bahis oynatılan bir adrese baskın yapıldı. Dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda üç bilgisayar ve yedi cep telefonu ele geçirildi.

Adresin bulunduğu sitedeli farklı bir blokta da aynı suçun işlendiği belirlendi. O adrese de operasyon düzenlendi ve iki kişi daha gözaltına alındı. Yapılan aramalarda üç bilgisayar ve dört cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan altı şüpheli yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.