Haberler Yaşam Haberleri Panelvan araçta 5,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Giriş Tarihi: 27.12.2021 15:49 Son Güncelleme: 27.12.2021 16:06

Panelvan araçta 5,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Panelvan araçta 5,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Durdurulan panelvan bir araçtan 5 buçuk ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt taşıdığını tespit ettikleri panelvan bir aracı durdu. Durdurulan panelvan aracın içerisinde kafesli su depoları içerisine katılmış 5 buçuk tonluk kaçak akaryakıt ve 5 adet aktarım düzeneği ele geçirildi. Ayrıca olayla ilglil araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslar hakkında adli makamlarca "Akaryakıt Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın fiyatları yeniden YÜKSELİŞTE! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 27 Aralık bugün Kapalıçarşı’da ne kadar, kaç TL oldu?
PKK imamlarına seçim talimatı! PKK'nın sözde hocalarına Demirtaş ziyareti
Bakan Soylu'dan İBB'deki terörle ilişkili isimler teftişine ilişkin son dakika açıklamaları
Berdan Mardini'yi Gökhan Göz ile aldatan Fatoş Yelliler'in evli erkekler ile mesajları ifşa oldu! Gökhan Göz açtı ağzını yumdu gözünü!
Son dakika: Bakan Koca güncel il il koronavirüs vaka haritasını paylaştı! Vaka sayısı en çok artan 9 il
Beş gün düşünüp bunu bulmuşlar
Yok öyle yirmi beş kuruşa simit
Şehit ailesinin sevinci yarıda kaldı! 8 yıl ceza aldı,1 günde çıktı
Çirkin zorbalığa hapis cezası! Haşemalı kız kardeşleri havuzdan çıkartmıştı
Sizi kim kurtaracak Aykut Bey?
ARKADAŞINA GÖNDER
Panelvan araçta 5,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA