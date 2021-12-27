Panelvan araçta 5,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Denizli İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt taşıdığını tespit ettikleri panelvan bir aracı durdu. Durdurulan panelvan aracın içerisinde kafesli su depoları içerisine katılmış 5 buçuk tonluk kaçak akaryakıt ve 5 adet aktarım düzeneği ele geçirildi. Ayrıca olayla ilglil araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslar hakkında adli makamlarca "Akaryakıt Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.