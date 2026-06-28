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Giriş Tarihi: 28.06.2026 17:56 Son Güncelleme: 28.06.2026 17:59

Panelvan yol tabelasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde panelvanın yol tabelasına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

İHA
Panelvan yol tabelasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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D-100 kara yolu Ankara yönündeki Sapanca Yolu Caddesi ayrımında meydana gelen kazada, 41 HN 882 plakalı panelvan seyir halindeyken yol tabelasına çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Panelvan yol tabelasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Araçta bulunan sürücü Murat B., Hüseyin B. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuk yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan ağır yaralı Hüseyin B., hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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#KOCAELİ #KARTEPE #ANKARA

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Panelvan yol tabelasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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