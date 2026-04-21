Panik Çetesi 50 milyon lira dolandırdı: 73 üyesini operasyonla yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul ve İzmir'de kurulan çağrı merkezleri aracılığıyla faaliyet yürüten ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna karışan bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Suç örgütü üyelerinin; vatandaşları açık hatlar ve yurt dışından temin edilen iletişim hatlarının üzerinden arayarak kendilerini polis, hakim, savcı veya banka görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi. İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; ulaştıkları kişilere "Kimlik bilgileriniz kullanıldı. Adınız terör örgütüne karıştı. Hesabınızdan para çekildi" başta olmak üzere gerçeğe aykırı bazı beyanlarda bulunan suç örgütü üyeleri, tuzak kurdukları mağdurlar üzerinde psikolojik baskı ve korku oluşturdu.

20 İLDE OPERASYON YAPILDI

Suç örgütünün üyeleri bu yöntemle paniğe sürükledikleri mağdurları dolandırdı. Örgüt üyeleri sistematik bir şekilde yürüttükleri bu dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında çok sayıda kişiyi mağdur etti ve yaklaşık 50 milyon lira haksız kazanç sağladı. Açık kimlikleri ve adresleri tespit edilen suç örgütü üyelerinin yakalanması için İstanbul merkezli olarak toplamda 20 ilde operasyon yapıldı. Eş zamanlı baskınlarda 73 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 11 lüks araç ve iki arsaya şerh işlemleri uygulandı.