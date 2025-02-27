Pankreas Ne Tarafta? Pankreas Ağrısı Hangi Tarafta Olur, Nerelere Vurur?

Pankreas olmadan yaşam sürmek oldukça zordur. Vücuttaki sindirim ve hormon üretimindeki rolü düşünüldüğünde pankreasın alınması, ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Sindirim enzimlerinin ve insülin gibi hormonların eksikliği, metabolizmanın düzgün çalışmasına engel olabilir. Bir uzmana başvurmadan önce, Pankreas ne tarafta, ağrısı hangi tarafta olur ve nerelere vurur öğrenmek ise hastalar için faydalı olabilir.

Pankreas Ne Tarafta?

Karnın üst kısmında yer alan ve midenin arkasında, omurganın önünde bulunan pankreas, vücudun orta hattının hafif sol tarafındadır. Pankreas ağrısı ise çoğunlukla orta karında ve sırtın üst kısmında hissedilir. Bu ağrı, sıklıkla ani ve şiddetli olabilen bir ağrıdır ve sırta doğru yayılma ihtimali bulunur.

Pankreatit veyahut pankreas kanseri gibi pankreas hastalıkları, bu tür ağrılara neden olabilir. Bu durum, bazen karnın sol üst kısmında oluşabilir. Ağrı, özellikle yemek yedikten sonra ve uzandıktan sonra artabilir. Kronik pankreas hastalıkları, karında sürekli bir rahatsızlık hissine ve mide bulantısına sebep olabilir.

Pankreasta Sorun Varsa Belirtileri Nelerdir?

Pankreasta sorun varsa, aşağıdaki belirtilerin görülme ihtimali oldukça yüksektir:

-Pankreas ağrısı, çoğunlukla karnın orta kısmında ve sırta doğru yayılır. Bu ağrı, ani ve şiddetli olabilir.

-Pankreasın sindirim enzimleri yeterli miktarda salgılanmazsa, mide bulantısı, kusma, kabızlık gibi sindirim sorunları ortaya çıkabilir.

-Pankreasın düzgün çalışmaması, vücudun besin maddelerini emmesini engelleyebilir. Bu durum ise iştahsızlık ve kilo kaybına yol açabilir.

-Pankreas sorunları, sık sık yaşanan mide bulantısı ile kusmayı tetikleyebilir. Bazen de sarılığa neden olabilir.

-Pankreasın endokrin dokusu, insülin üretir. Bundan dolayı, pankreas sorunları, kan şekerinde dengesizliklerin meydana gelmesine yol açabilir.

-Kronik yorgunluk ve zayıflık hissi yaratabilir.

-Ateş ve titreme gibi semptomlara da sebebiyet verebilir.

Bu belirtilerden bir veya birden fazlası görüldüğünde, vakit kaybedilmeden derhal bir uzmandan yardım alınmalıdır.

Pankreasta Ne Gibi Hastalıklar Olur?

Pankreasta ne gibi hastalıklar olur sorusuna ilk olarak, pankreas kanseri yanıtı verilebilir. Bunun haricinde, sağlığı ve yaşamı olumsuz yönde etkileyen pek çok ciddi pankreas hastalığı bulunur. Bunlar; ekzokrin ve endokrin hastalıklar olmak üzere iki ana başlıkta incelenir:

Ekzokrin hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:

Pankreatit

Pankreasın iltihaplanması sonucu oluşan bu hastalık; safra kesesi taşları veya aşırı alkol tüketimi nedeniyle ortaya çıkar. Belirtileri arasında; ani başlayan şiddetli karın ağrısı, sırta yayılan ağrı, bulantı ve kusma bulunur.

Kronik Pankreatit

Uzun süreli pankreas hasarıdır ve genel olarak uzun süreli alkol tüketimi gibi nedenlerle ortaya çıkar. Şiddetli ve uzun süreli karın ağrısı, hazımsızlık ve kilo kaybı gibi belirtilerle kendini gösterir.

Pankreas Yetmezliği

Pankreasın yeterli sindirim enzimi üretememesi sonucu, besinlerin düzgün sindirilmesi zorlaşır. Bu durum, malabsorbsiyon (emilim bozukluğu) ve besin eksikliğine sebep olur.

Pankreas Kistleri

Pankreasta gelişen sıvı dolu keseciklerdir ve çoğunlukla iyi huyludur. Fakat büyümeleri veya semptomlara neden olmaları durumunda tedavi gerektirebilirler.

Endokrin hastalıklar ise şu şekilde sıralanabilir:

Diyabet

Pankreasın yetersiz insülin üretmesi sonucu kan şekeri seviyelerinin dengesizliğine yol açan hastalıktır.

Kalıtsal Pankreatit

Doğuştan gelen yapısal bozukluklarla ilişkilidir ve genetik yatkınlık nedeniyle pankreas hastalıklarına yakalanma riski artabilir.