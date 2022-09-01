Pantolon Beden Tablosu- Kiloya Göre Kadın- Erkek Pantolon Beden Ölçüleri, Kumaş ve Kot Ölçüleri Nasıl Hesaplanır?

Kıyafet seçiminde bedenini bilmek son derece önemlidir. Kişi alacağı ürünün kendi bedenine uyup uymayacağı konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Fakat çoğu zaman kıyafetlere göre beden ölçüleri değişiklik gösterebilir. En sık tercih edilen pantolonlarda beden ölçümleri arasında büyük farklılıklar olur. Pantolon seçiminde cinsiyet, yaş ve kiloya bağlı olarak farklı beden ölçüleri karşımıza çıkar. Bu ölçüler özellikle pantolon türlerine göre de değişir. Kumaş veya kot pantolon arasında beden ölçüsünde farklılıklar gözlemlenebilir. Bu durumda farklı pantolon türleri için beden tablosu ile ilgili bilgi sahibi olmak gerekir.

PANTOLON BEDEN TABLOSU

Pantolon seçiminde en çok zorlanılan durumlardan birisi de beden ölçüsüdür. Beden tablosu pantolonlarda farklı etmenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Bunların başında yaş, cinsiyet ve pantolonun türü gelir. Beden ölçümü yapılırken boy, göğüs, bel ve basenleri ölçümünü de esas almak gerekir. Pantolon beden tablosuna dikkat ederken basen, boy, beden ve kemeri de göz önüne almak doğru olacaktır.

ERKEK PANTOLON BEDEN TABLOSU

Pantolon beden ölçümleri cinsiyete göre de değişiklik gösterir. Erkekler için beden tablosu, 38 beden için kemer 76, basen 96, boy 98 olacaktır. Erkeklerde 40 beden için kemer 80, basen 100 ve boy 100'dür. 42 beden için kemer 84, basen 104 ve boy 100'dür. 44 beden için kemer 88, basen 108, boy ise 102 şeklindedir. 46 beden için basen 92, basen 112 ve boy 104 şeklindedir. Kadın pantolon modellerinde ise bu durum özellikle kesim, model ve kumaşına göre değişiklik gösterebilir.

PANTOLON BEDEN ÖLÇÜLERİ

Pantolon beden ölçümlerinde, pantolonun kumaş türü önem arz eder. Kot pantolon beden ölçümleri 36 beden için 26-27 şeklindedir. 38 bedene sahip birisi için kot pantolon ölçüsü 28-29 olacaktır. Bedeni 40 olan birisi için kot pantolon bedeni 30-31 olarak değişecektir. Normal bedeni 42 olan kişi ise 32-33 pantolon bedenlerine bakması gerekir. Bunların dışında 44 beden 34 kot bedenine, 46 beden 36 kot bedenine ve 48 beden 38 beden pantolona eşdeğerdir. Pantolon beden ölçülerini doğru bilmek ürünü sorunsuz kullanma noktasında önem taşıyacaktır.