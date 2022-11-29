Pantolon Nasıl Katlanır? Kırışmadan Kumaş ve Kot Pantolon Katlama Tekniği Nedir?

Pantolon nasıl katlanır için tek bir teknikten bahsetmek olmaz. Bazen dolabımızda yer olmadığı için bu tekniklere başvururuz. Bazen de kırışmadan pantolon nasıl katlanır için katlama şekline özen gösteririz. Kırışıklığının giderilmesi ya da düzenin sağlanması için başka bir seçenek de vardır. Katlamanın yanı sıra Kot pantolon nasıl asılır da çözüm olabilir. Bu tekniklere dikkat edilse de kıyafetlerde iz çıkabilir. Bu noktada pantolon katlama izi nasıl geçer gibi çözüm yoluna başvurmamız gerek. Dolayısıyla kırışmadan kumaş ve kot pantolon katlama tekniği nedir için verilecek cevaplar yardımcı olacaktır.

Pantolon Nasıl Katlanır?

Pantolon nasıl katlanır hakkında birçok teknikten bahsedebiliriz. Herkesin pantolon katlama teknikleri öğrenme nedeni farklı olabilir. Kimisi alanı dar olduğundan bu tekniklere başvurur. Kimisi düzeni sevdiği için kimisi de pantolonların kırışmaması için katlama şekillerini öğrenmek ister. İlk olarak yuvarlak katlama tekniğinden bahsedilecektir. Pantolonunuzu sert bir zemine düzgünce koyun. Daha sonra pantolonun bacak kısmını diğer bacak kısmının üzerine aynı hizaya gelecek şekilde yerleştirin. Pantolonların bilek kısmından başlayarak yukarı doğru bükmeye başlayın. Pantolonlarınız silindir şeklini alacaktır. Bu katlama yöntemi, dolabında fazla yer olmayanlar için oldukça kullanışlı bir tekniktir. Ayrıca seyahat etmek istiyorsanız ve valiziniz küçükse bu katlama yöntemiyle çok fazla kıyafet yerleştirebilirsiniz.

Kırışmadan Kumaş ve Kot Pantolon Katlama Tekniği Nedir?

Kumaş ve kot pantolonda da yine aynı yöntemler kullanılabilir. Yukarıdaki yöntemle aynı olarak ilk önce pantolonunuzu sert zemine koyun. İkiye katlayarak çatı kısmını içe doğru katlayın. Pantolonun bel tarafını ve bilek kısmını aynı hizaya gelecek şekilde katlayın. Daha sonra bel kısmının içine bacak tarafı girdirin. Bu yöntemden başka bir yöntemde vardır. Yine aynı şekilde pantolonun bacak kısımlarını üst üste getiriyoruz. Çatı kısmını içe doğru katlıyoruz. Bel kısmını biraz içe doğru katlıyoruz. Aynı şekilde bilek kısmını da katlıyoruz. Bu işlemi üç kez yapıyoruz. Bu uygulama sonucunda pantolonun bilek kısmını bel kısmının üzerine getiriyoruz.

Pantolon Nasıl Asılır?

Kumaş ya da kot pantolonun nasıl asılması gerektiği katlama şekillerinden daha kolaydır. Katlama tekniğinde olduğu gibi pantolonun iki bacak kısmını üst üste getiriyoruz. Daha sonra pantolonun bel kısmından tutarak askılığın ortasından geçiriyoruz. Pantolonu askılığa geçirdikten sonra ortalıyoruz ki pantolon askıdan düşmesin. Pantolonun askıdan düşmemesi için bel ve bilek kısmının aynı hizada olması gerekir.