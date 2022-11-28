Pantolonlar Kaç Derecede Yıkanır? Kot Pantolon Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Kot pantolon kaç dakikada yıkanır sorusunun yanıtı, pantolonun kirlilik oranına, rengine göre değişiklik gösterebilir. Çekme, renk atma risklerine karşılık kot pantolonlar kaç derecede yıkanır , yeni alınan kot pantolon nasıl yıkanır sorularının yanıtlarını öğrenmek faydalı olacaktır. Bizlerde siz kıymetli okurlarımız için kot pantolon nasıl yıkanır ve kot pantolon hangi programda yıkanır sorularının yanıtlarını derleyip, hazırladık.

Kot Pantolon Nasıl, Hangi Programda Yıkanır?

Günlük hayatta en çok tercih edilen kıyafet türlerinden biri olan kot pantolon, dayanıklı ve rahat oluşu nedeniyle yediden yetmişe herkesin severek giydiği kıyafetlerden birisidir. Çoğu kişinin vazgeçilmez giyim ürünlerinden birisi haline gelen kot pantolonlar yıkanırken, kumaşının dayanıklılığının devamı ve renginin atmaması için dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar vardır. Bu hususları kot pantolon nasıl yıkanır başlığı altında toplayıp, şöyle sıralayabiliriz;

• Kot pantolonlar öncelikle renk tonlarına göre ayrılmalıdır, koyu renk kotlar ve açık renk kotlar olmak üzere.

• Yıkanacak olan kot pantolonların cepleri kontrol edilmelidir.

• Makineye koymadan önce kot pantolonlar ters çevrilmelidir.

• Aşırı sıcak ya da aşırı soğuk su kot pantolonların çekmesine, renginin bozulmasına ve doğru temizlenmemesine neden olur.

• Kot pantolonlar 30 derecede hassas, sentetik ve narin programları ile yıkanmalıdır.

• Toz deterjana nazaran sıvı deterjanlar renk koruma açısından daha iyi olduğu için, kot pantolonlar yıkanırken sıvı deterjan kullanmak daha iyidir.

• Makinede kot pantolonlar yıkanırken devir ayarı 800'de olmalıdır.

Yeni Alınan Kot Pantolon Nasıl Yıkanır?

Kot pantolonlar genelde mavi orijinal kot renginde olurlar, ancak bazıları koyu mavi, lacivert, siyah ve antrasit renklerinde de üretilmektedir. Bahsi geçen koyu renkli kot pantolonlar yeni alındığı zaman, ters çevrilerek bir leğende su, sirke ve tuz karışımlı sıvının içinde bekletildikten sonra, çamaşır makinesinde durulama sıkma işlemi yapılırsa kot pantolonun renginin uzun süre taze kalmasına neden olur.