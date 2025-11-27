Papa 14. Leo kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç dil biliyor? Papa 14. Leo Türkiye’de nerelere gidecek?

Göreve geldiği altıncı ayında Türkiye'yi ziyaret eden Papa 14. Leo, tarihi bir yurtdışı adımı atıyor. Ankara'dan başlayacak programı kapsamında Papa, Türkiye'nin farklı şehirlerinde resmi temaslarda bulunacak ve dünyaya barış mesajları verecek. Peki, Papa 14. Leo kimdir, kaç yaşında, Türkiye'de nerelere gidecek? İşte tüm merak edilenler...
Papa 14. Leo, 27-30 Kasım tarihlerinde Ankara başta olmak üzere İstanbul ve İznik'te temaslarda bulunacak.
Türkiye'yi ziyaret edecek beşinci Papa olacak Papa 14. Leo, Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Papa 14. Leo, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo'nun baş başa görüşmesinde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.
Erdoğan ve Papa 14. Leo, ikili görüşmesinin ardından dünyanın en büyük 3. kütüphanesi konumunda olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.
Bu aynı zamanda Cihannüma Salonu'nda gerçekleştirilecek ilk basın toplantısı olma özelliğini taşıyor.
Ankara'daki temaslarının ardından cuma sabahı Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek Papa 14. Leo, Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret ettikten sonra helikopterle İznik'e geçecek. Papa 14. Leo, burada ayine katılacak.
Papa 14. Leo, cumartesi günü Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, Volkswagen Arena'da yapılacak ayini yönetecek.
Ziyaretinin son gününde Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş tarihi nedeniyle patrikhaneyi tekrar ziyaret edecek ve Patrik Bartholomeos ile bir araya gelecek.
Vatikan'daki Konklav'da yeni papa seçilen ABD'li Kardinal Prevost, 14 Eylül 1955'te Illinois eyaletinin Chicago kentinde dünyaya geldi.
Peru'da uzun yıllar görev yapan ve Peru vatandaşlığı da bulunan Prevost, 1982'de rahip olarak atandı ve 30 Eylül 2023'te selefi Papa Franciscus tarafından Kardinal yapıldı.
Prevost, Amerika kıtasından ikinci, ABD'den ilk papa olma sıfatını da aldı.
Konklav'da 133 kardinalin en az 89 oyunu alarak seçilen ve bu görevi kabul ettikten sonra kendisine "14. Leo" adını seçen yeni papanın bu tercihini Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni açıkladı.
Bruni, Prevost'un papalık ismi olarak 14. Leo'yu seçmesinde 1878 ile 1903 yılları arasında papalık yapan ve "kilisenin modern sosyal doktrini"ni başlatan 13. Leo'dan esinlendiğini belirtti. Bruni, bunu yapay zeka dönemindeki insanlığa ve bu çalışmalara tesadüf olmayan bir atıf olarak niteledi.
İtalyan basınındaki yorumlarda da Papa 13. Leo'nun, iki yüzyıl arasında dünyanın büyük geçiş döneminde Kilise'nin modernleşmesi yönünde adımlar atan papa olmasıyla öne çıktığına işaret edildi.
Uluslararası basında Papa 14. Leo'nun iyi derecede İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca ve Portekizce konuştuğu, Latince ve Almanca okuyabildiği belirtilirken tenise hayranlığı vurgulandı.