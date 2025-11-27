Papa 14. Leo kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç dil biliyor? Papa 14. Leo Türkiye’de nerelere gidecek?

PAPA 14. LEO KİMDİR?

Vatikan'daki Konklav'da yeni papa seçilen ABD'li Kardinal Prevost, 14 Eylül 1955'te Illinois eyaletinin Chicago kentinde dünyaya geldi.

Peru'da uzun yıllar görev yapan ve Peru vatandaşlığı da bulunan Prevost, 1982'de rahip olarak atandı ve 30 Eylül 2023'te selefi Papa Franciscus tarafından Kardinal yapıldı.

Prevost, Amerika kıtasından ikinci, ABD'den ilk papa olma sıfatını da aldı.

Konklav'da 133 kardinalin en az 89 oyunu alarak seçilen ve bu görevi kabul ettikten sonra kendisine "14. Leo" adını seçen yeni papanın bu tercihini Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni açıkladı.

Bruni, Prevost'un papalık ismi olarak 14. Leo'yu seçmesinde 1878 ile 1903 yılları arasında papalık yapan ve "kilisenin modern sosyal doktrini"ni başlatan 13. Leo'dan esinlendiğini belirtti. Bruni, bunu yapay zeka dönemindeki insanlığa ve bu çalışmalara tesadüf olmayan bir atıf olarak niteledi.

İtalyan basınındaki yorumlarda da Papa 13. Leo'nun, iki yüzyıl arasında dünyanın büyük geçiş döneminde Kilise'nin modernleşmesi yönünde adımlar atan papa olmasıyla öne çıktığına işaret edildi.