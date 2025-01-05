Papa Francis mayıs ayında İznik’e geliyor

İznik Konsili'nin yıldönümü dolayısıyla Papa Francis'in Mayıs ayında İznik'i ziyaret edeceği kesinleşti. Papa'nın ilk durağının İznik Ayasofya-i Camii Kebir'i olacağı belirtilirken bu önemli ziyaret, ilçede turizm hareketliliğini artırdı. Daha fazla turist ağırlanması için hazırlıklara devam ediliyor. Geçmiş dönem İznik Müzesi Müdürü Taylan Sevil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlçemiz, kültür varlıklarıyla dolu önemli bir yer. Papa Francis'in ziyareti hepimiz adına sevindirici bir gelişme. İznik'te Ayasofya Camii varsa turizm vardır. Papa'nın ziyaretiyle İznik, dünya çapında tanıtılacak ve turizmde yeni bir atak yaşayacaktır" dedi.