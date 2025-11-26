Papa Leo Türkiye’ye geliyor: Ziyaretin detayları belli oldu!





Papa 14. Leo'nun Cuma günü gerçekleştireceği İznik ziyareti kapsamında, platformun güvenlik ve erişim açısından önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. Papa'nın da bu platform üzerinden bazilika çevresini gezeceği açıklandı. Platform, tarihi dokunun korunması için zemine temas etmeyen bir sistemle tasarlandı.

Böylece hem arkeolojik miras zarar görmüyor hem de ziyaretçiler güvenli bir şekilde alanı deneyimleyebiliyor.

İznik'in ören yeri statüsüne kavuşmasıyla birlikte, bu platformun bölgeyi daha cazip hale getirmesi bekleniyor. Özellikle inanç turizmi kapsamında gelen ziyaretçiler için sembolik bir rota oluşturulmuş oldu.