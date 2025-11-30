Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyaretine ilişkin ortaya atılan iddialar tek tek çürütüldü! İşte maddelerle gerçekler

İddia 3: "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konuşmada Türk Bayrağı ve Vatikan Bayrağı yanlış konumlandırılmıştır."

Doğrusu: Bayrak ve oturma düzeni, protokol kurallarına tam uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Resmî protokol gereği, devletler arası ziyaretlerde misafir ülkenin bayrağı sağ tarafta yer alır ve misafir ülke temsilcisi sağ tarafa oturtulur.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda ise ilk kez bir basın toplantısı düzenlenmiştir. Salonun tavanındaki kubbede, Alak Suresi'nin 4. ve 5. ayetlerinin Türkçe meali olan "O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir." ifadeleri yer almaktadır.

İddia 4: "Papa'nın İstanbul ve İznik'te ayin düzenlemesi Anayasa'daki laiklik ilkesine aykırıdır."

Doğrusu: Türkiye, Anayasa ile güvence altına alınmış din ve vicdan özgürlüğüne sahip laik bir devlettir. Yabancı devlet başkanlarının kendi inançları doğrultusunda ülkemiz sınırları içinde ibadet etmeleri, laikliğe aykırılık değil; laikliğin gereği olan çoğulculuk ve hoşgörünün bir yansımasıdır.