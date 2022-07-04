Papatya Çayı Nasıl Yapılır? Taze Papatya Çayı Nasıl Demlenir, Faydaları Neler?

Vücuda çeşitli yararlar sağlayan popüler bir içecek olan papatya çayı, doğal tadının yanı sıra görüntüsü ve kokusuyla da adından söz ettirmektedir. Papatya çiçeklerinin toplanıp kurutulmasıyla bu çay elde edilmektedir. İçerisinde hiçbir kafein ya da yabancı madde olmadığı için yeşil veya siyah çaya alternatif olarak tüketilebilir. Farklı türlerde antioksidanlar barındırmasından dolayı da oldukça yararlı bir çaydır. En önemli yararlarından bir tanesi de sindirim sistemine iyi gelerek kişiyi rahatlatmasıdır. Taze papatya çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir? Liste şeklinde adım adım anlatacağız. Papatya çayı nasıl yapılır? Diyorsanız şimdi başlayalım.

Papatya Çayı Nasıl Yapılır?

Papatya çayı yapmak istiyorsanız iki farklı yöntem söz konusudur. Birincisi papatya kurusu, ikincisi papatya sallama poşet çayıdır. Eğer yaşadığınız bölgede papatyalar varsa toplayarak kurutabilirsiniz. Ya da aktarlardan papatya kurusu alarak çayını yapabilirsiniz. İkinci yöntemde ise direk marketlerden papatya sallama çayı temin edebilirsiniz.

Papatya Çayı Nasıl Demlenir?

İyi bir papatya çayı demlemek istiyorsanız ilk önce sizlere malzemelerimizi verelim;

Malzemeler:

Yarım litre içme suyu

3 yemek kaşığı kurutulmuş papatya

Hazırlanışı:

İlk olarak suyu ocakta alın ve altını açın.

Suyun kaynamasını beklerken daha önce almış olduğunuz kurumuş papatyaları hazırlayın.

Daha sonra kurutulmuş papatyaları da suyun içerisine ekleyelim.

Su kaynadıktan sonra altını kapatın.

Yaklaşık 3-4 dakika demlenmesini bekleyin.

Daha sonra çayı süzgeçten geçirerek papatyanın çiçek kısımlarını süzün.

Artık çayınız hazır.

Dileyen tatlandırmak için limon ve bal ekleyebilir.

Not: Günde en fazla 2 fincan çay içilmelidir. Özellikle uyumadan bir saat önce tüketilmesi önerilir. Bir sağlık probleminiz varsa doktorunuza danışmadan kullanmayın.

Papatya Çayının Faydaları