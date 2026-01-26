Papel Elektronik Para’ya operasyonda yeni gelişme: 38 şüpheli adliyeye sevk edildi

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMAYA ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında; TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine rol aldıkları ve 'Para nakline aracılık etme' suçunu işledikleri belirlendi.