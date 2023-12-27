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Giriş Tarihi: 27.12.2023 11:07 Son Güncelleme: 27.12.2023 11:07

Para Birimi Dolar Olan Ülkeler - Dünyada Dolar Kullanan Kaç Ülke Var?

Dolar genelde Amerikan dolarını ifade etmek için kullanılır ve dolar Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi para birimidir. Dünyada en çok kullanılan rezerv para olma özelliğine sahip olan Amerikan dolarının uluslararası para birim kodu da “USD” şeklindedir. Para birimi dolar olan ülkelerin sayısı hiç de az değildir ve bu durum normal olarak dünyada dolar kullanan kaç ülke var sorusunu akıllara getirmektedir.

Para Birimi Dolar Olan Ülkeler - Dünyada Dolar Kullanan Kaç Ülke Var?

Para birimi olarak doların tarihçesi Amerikan Kolonilerinin İngiltere'den ayrılmasına ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulduğu zamana kadar geriye gitmektedir. Amerikan doları bugüne gelene dek pek çok değişiklik geçirmiştir. Hem kâğıt hem de madeni para olarak piyasalarda yer alan doları Para birimi dolar olan ülkeler kullanmaktadır. Dünyada dolar kullanan kaç ülke var sorusunun yanıtı güncel olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Para Birimi Dolar Olan Ülkeler

Dünya üzerinde pek çok ülkenin resmi para birimi Amerikan Doları (USD) olarak belirlenmemiştir. Fakat bazı ülkeler Amerikan Dolarını resmi ya da yarı resmi para birimi olarak kabul etmektedirler...

Ayrıca, birçok ülkede Amerikan Doları son derece yaygın olarak kabul gören bir dövizdir ve güçlü bir para birimidir. Amerikan Doları'nın resmi para birimi olarak kabul edildiği bazı ülkeler aşağıdaki gibidir.

  • Amerika Birleşik Devletleri

  • Ekvador

  • El Salvador

  • Panama

  • Zimbabve

  • Doğu Timor

  • Kuzey Mariana Adaları

  • Mikronezya Federal Devletleri

  • Palau

  • Marshall Adaları

  • Virjin Adaları

  • Karayip Hollandası

  • Turks ve Caicos Adaları

Dünyada Dolar Kullanan Kaç Ülke Var?

Dünyada doları resmi olarak kullanan 13 ülke vardır ve bunlar yukarıda sayıldığı gibidir. Fakat resmi olmadan dolar kullanan 34 ülke ve 3 şehir bulunur.

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Para Birimi Dolar Olan Ülkeler - Dünyada Dolar Kullanan Kaç Ülke Var?
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