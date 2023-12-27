Para Birimi Dolar Olan Ülkeler - Dünyada Dolar Kullanan Kaç Ülke Var?

Para birimi olarak doların tarihçesi Amerikan Kolonilerinin İngiltere'den ayrılmasına ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulduğu zamana kadar geriye gitmektedir. Amerikan doları bugüne gelene dek pek çok değişiklik geçirmiştir. Hem kâğıt hem de madeni para olarak piyasalarda yer alan doları Para birimi dolar olan ülkeler kullanmaktadır. Dünyada dolar kullanan kaç ülke var sorusunun yanıtı güncel olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Para Birimi Dolar Olan Ülkeler

Dünya üzerinde pek çok ülkenin resmi para birimi Amerikan Doları (USD) olarak belirlenmemiştir. Fakat bazı ülkeler Amerikan Dolarını resmi ya da yarı resmi para birimi olarak kabul etmektedirler...

Ayrıca, birçok ülkede Amerikan Doları son derece yaygın olarak kabul gören bir dövizdir ve güçlü bir para birimidir. Amerikan Doları'nın resmi para birimi olarak kabul edildiği bazı ülkeler aşağıdaki gibidir.

Amerika Birleşik Devletleri

Ekvador

El Salvador

Panama

Zimbabve

Doğu Timor

Kuzey Mariana Adaları

Mikronezya Federal Devletleri

Palau

Marshall Adaları

Virjin Adaları

Karayip Hollandası

Turks ve Caicos Adaları

Dünyada Dolar Kullanan Kaç Ülke Var?

Dünyada doları resmi olarak kullanan 13 ülke vardır ve bunlar yukarıda sayıldığı gibidir. Fakat resmi olmadan dolar kullanan 34 ülke ve 3 şehir bulunur.