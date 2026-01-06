Para transferlerinde yeni dönem: EFT ve havale ücretleri ne kadar oldu?

TAVAN ÜCRET NE KADAR OLDU?

2026 yılı için yapılan düzenlemeyle, farklı bankalar arasındaki para transferlerinde uygulanacak kesinti tutarlarında artışa gidildi. Buna göre, en düşük EFT ücreti 6,40 TL'den 8,37 TL'ye çıkarıldı.

Güncellenen tavan ücret tarifesi, 5 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.