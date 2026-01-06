Para transferlerinde yeni dönem: EFT ve havale ücretleri ne kadar oldu?

Bankaların para transferi işlemlerinde uyguladığı Elektronik Fon Transferi (EFT) ücretlerine yıl başı itibarıyla zam yapıldı. 2026 yılı için geçerli olacak yeni tavan ücret tarifesi belli oldu.
Mevzuat gereği, EFT ve havale ücretlerine, bir önceki yılın enflasyon oranı olan yüzde 30,9 oranında artış yapıldı. Bununla birlikte, işlem tutarına göre belirlenen ücret basamakları da güncellendi.
Yeni düzenlemeyle birlikte, EFT ve havalelerde geçerli olan 6.300 TL – 304.800 TL aralığındaki basamaklar, 8.300 TL – 399.000 TL bandına çıkarıldı.
TAVAN ÜCRET NE KADAR OLDU?
2026 yılı için yapılan düzenlemeyle, farklı bankalar arasındaki para transferlerinde uygulanacak kesinti tutarlarında artışa gidildi. Buna göre, en düşük EFT ücreti 6,40 TL'den 8,37 TL'ye çıkarıldı.
Güncellenen tavan ücret tarifesi, 5 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
2026 yılı için belirlenen yeni tarifeye göre EFT ve havale işlemlerinden alınacak ücretler işlem tutarına göre şöyle olacak: