Haberler Yaşam Haberleri Para transferlerinde yeni dönem: EFT ve havale ücretleri ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 6.01.2026 13:55 Son Güncelleme: 6.01.2026 14:13

Para transferlerinde yeni dönem: EFT ve havale ücretleri ne kadar oldu?

Bankaların para transferi işlemlerine yönelik 2026 yılı tavan ücret tarifesi belli oldu. Enflasyon oranı doğrultusunda yapılan düzenlemeyle, EFT ücretlerine yüzde 30,9 oranında zam geldi. Ayrıca işlem tutar aralıkları da yukarı çekildi. Yeni ücret tarifesi Şubat ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bankaların para transferi işlemlerinde uyguladığı Elektronik Fon Transferi (EFT) ücretlerine yıl başı itibarıyla zam yapıldı. 2026 yılı için geçerli olacak yeni tavan ücret tarifesi belli oldu.

Mevzuat gereği, EFT ve havale ücretlerine, bir önceki yılın enflasyon oranı olan yüzde 30,9 oranında artış yapıldı. Bununla birlikte, işlem tutarına göre belirlenen ücret basamakları da güncellendi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, EFT ve havalelerde geçerli olan 6.300 TL – 304.800 TL aralığındaki basamaklar, 8.300 TL – 399.000 TL bandına çıkarıldı.

TAVAN ÜCRET NE KADAR OLDU?

2026 yılı için yapılan düzenlemeyle, farklı bankalar arasındaki para transferlerinde uygulanacak kesinti tutarlarında artışa gidildi. Buna göre, en düşük EFT ücreti 6,40 TL'den 8,37 TL'ye çıkarıldı.

Güncellenen tavan ücret tarifesi, 5 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

2026 yılı için belirlenen yeni tarifeye göre EFT ve havale işlemlerinden alınacak ücretler işlem tutarına göre şöyle olacak:

  • 8.300 TL'ye kadar olan transferlerde EFT ücreti 8,37 TL,
  • 8.300 TL ile 399.000 TL arasındaki işlemlerde 16,76 TL,
  • 399.000 TL üzerindeki transferlerde ise 209,38 TL olarak uygulanacak.

