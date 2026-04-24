"Para vermeyene ameliyat yok" skandalı! İşte 2 doktor için istenen ceza

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Devlet Hastanesi'nde üroloji bölümünde görevli doktorlar Gürkan Ö. ve Cem G.'nin bazı hastalardan ameliyat ve muayene karşılığında para talep ettiği Cimer ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli doktorlar Şubat ayında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki doktor tutuklandı.
DEĞİŞEN MİKTARLAR, TEDAVİDEN VAZGEÇMELER
Sürecin hastalardan gelen şikayetler ile hastane yönetimi ve ilgili kurumlara yapılan ihbarlar üzerine başlatıldığı, ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi. Doktorlar hastalardan 20 bin TL ile 40 bin TL arasında değişen ücretler talep ettiği, bazı hastalardan ise 1200 ila 1400 dolar istedi. Bazı hastalar ödeme yaptıktan sonra ameliyat olurken bazıları ise ücret talep edilmesine rağmen ödeme yapmadıklarını ve tedaviden vazgeçtikleri kaydedildi. Doktorların bir hastadan önce 30 bin TL istediğini, daha sonra bu miktarın 20 bin TL'ye düşürüldüğünü ancak ödeme yapmadan ameliyat olduğu, bir başka hasta ise durumdan rahatsızlık duyduğu için herhangi bir ödeme yapmadığı yer aldı.
305 BİN LİRALIK RÜŞVET
Doktorlar Gürkan Ö. ve Cem G.'nin hastalardan toplam 305 bin 485 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
BİRİ REDDETTİ, DİĞERİ "HIRS" DEDİ
Doktor Gürkan Ö. savunmasında, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediğini hastane bünyesinde yapılan ameliyatlarda dışarıdan temin edilen herhangi bir malzeme bulunmadığını öne sürdü.
Diğer doktor Cem G. ise gözaltı sürecinde geçmişini düşündüğünde yaptığı şeyin etik ve ahlaklı olmadığını, talep ettiği parayı maddiyatının yeterli olmadığı için değil hırsından dolayı talep ettiğini ifade etti.