"Para vermeyene ameliyat yok" skandalı! İşte 2 doktor için istenen ceza

DEĞİŞEN MİKTARLAR, TEDAVİDEN VAZGEÇMELER

Sürecin hastalardan gelen şikayetler ile hastane yönetimi ve ilgili kurumlara yapılan ihbarlar üzerine başlatıldığı, ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi. Doktorlar hastalardan 20 bin TL ile 40 bin TL arasında değişen ücretler talep ettiği, bazı hastalardan ise 1200 ila 1400 dolar istedi. Bazı hastalar ödeme yaptıktan sonra ameliyat olurken bazıları ise ücret talep edilmesine rağmen ödeme yapmadıklarını ve tedaviden vazgeçtikleri kaydedildi. Doktorların bir hastadan önce 30 bin TL istediğini, daha sonra bu miktarın 20 bin TL'ye düşürüldüğünü ancak ödeme yapmadan ameliyat olduğu, bir başka hasta ise durumdan rahatsızlık duyduğu için herhangi bir ödeme yapmadığı yer aldı.