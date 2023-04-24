Paramedik Nedir? Paramedik Ne Demek, Nerede Çalışır ve Ne İş Yapar?

Paramedik nedir ve paramedik ne demek, sözcük anlamlarına bakacak olduğumuzda açılımı acil tıp teknikeri demektir. Hastaya ilk müdahale ve acil yardımı yapan paramedik, ne iş yapar öğrenebiliriz. Özellikle sağlık kuruluşlarında çalışan paramedikler nerede çalışır bakacak olduğumuzda ise hastane ve sağlık kurumlarında çalıştıklarını görürüz. Sağlık alnının önemli bir bölümünü oluşturan paramedikler ilk müdahale konusunda önemli bir yere sahiptir. Hastaya ilk ulaşma anında uzman doktora götürünceye dek bütün sorumluluklar onlardadır.

Paramedik Ne Demek ve Paramedik Nedir?

Hastanelerde ve ambulanslarla görev alarak kritik durumdaki hasta ya da yaralıya ilk acil müdahaleyi yapan sağlık profesyoneline "paramedik" denir. Paramedikler acil tıp hizmetlerinde, yaşam zincirini ve de hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluştururlar. 2 yıllık sağlık eğitiminin ardından Sağlık Bakanlığınca atanarak görevlerine başlarlar.

Paramedikler acil tıp teknikeri olarak da geçer. Hastaya ilk ulaşma anından uzman doktora götürme sürecine kadar her şeyi ile ilgilenirler. Bu noktada sağlıkta önemli bir iş görürler. Sağlık hizmetlerinin bu anlamdan birer yapı taşı olan paramedikler önemsiz gibi görünen ancak işin aslında büyük bir işleve sahip olan meslek gruplarıdır.

Paramedik Ne İş Yapar?

Hastalara zamanında müdahale ile önemli bir acil yardım sağlayan paramedikler, sağlık alanının en önemli ve en stresli mesleği grupları içerisinde yer alır. Bu bağlamda paramediklerin sorumluluklarımı ve görevlerini şu maddelerle ifade edebiliriz:

• Kaza, yaralanma ve hayati tehlike içeren hastalık durumlarında acil tedavi sağlamak,

• Doğru hasta taşıma tekniklerini kullanarak kırık gibi durumlarda sabit duruşu sağlamak,

• Hastaları bir sağlık kuruluşuna nakletmek ve de nakil sırasında tedaviyi sürdürmek,

• Hastane personeline hastanın genel durumu ve tedavi bilgisini aktarmak,

• Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında hasta bakımının sağlanmasına yardımcı olmak,

• EKG okuyabilmek ve bu sayede sağlık kuruluşlarına net bilgi verebilmek,

• Kanamayı durdurmak ve doğru tedaviyi uygulamak

• Yine travma durumlarında stabilizasyonu sağlayarak hastayı nakle hazır hale getirmek,

• Acil doğum halinde doğuma destek olmak

Paramedik Nerelerde Çalışır ?

İnsanın hayatını kurtarmakla yükümlü olan ve oldukça önemli bir görev üstlenen paramedikler, geniş iş sahasında farklı görevlere sahiptir. Paramedikler çalışma yeri olarak özel ve devlet hastanelerinde, AVM revir hizmetinde çalışabilir. Aynı zamanda paramedikler çalışanları ve ziyaretçilerin sağlığını korumakla yükümlüdür.

26.02.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 29636 Sayılı Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğe göre her AVM'nin bünyesinde paramedik bulundurma yükümlülüğü vardır. Bu yönetmelik kapsamında ATT'ler AVM'lerin revir hizmetinde çalışabilir. Bu durumda AVM'de çalışan paramedik sayısı AVM'nin büyüklüğüne göre belirlenmektedir. Aynı

Paramediklerin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

AVM, hastane ve revir hizmetleri gibi farklı konumlarda çalışan paramedikler (ATT), işlerini sağlıklı, başarılı ve etkili bir şekilde yapabilmeleri için belirli özelliklere sahip olmalıdır. Bu özellikler de şunlar olarak sıralanabilir:

• Paramedikler acil durumlarda müdahale edebilecek kadar hızlı ve doğru karar verme yeteneğine sahip olmalıdır.

• Soğuk kanlı olarak her durumda sakin olmalı hastalar ve yakınlarıyla etkili ve doğru iletişim kurabilmelidir.

• Paramedikler hasta nakil gibi fiziksel güç gerektiren durumlarla karşılaşır. Bu nedenle paramedik olacak kişinin fiziksel sağlığı ve güç seviyesi uygun olmalıdır.

• Özellikle ambulans şoförleri olan paramedikler acil durumlarda bile kontrollü araç seyir yetkinliğine sahip olmalı ve trafikte çok dikkatli olmalıdır.