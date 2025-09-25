Paraşüt teknesinin çarptığı kadın turist hayatını kaybetti

Korkunç olay, dün saat 15.10 sıralarında Çamyuva Mahallesi sahilinde meydana geldi. K.K.'nin kaptanlığını yaptığı ticari deniz paraşütü sürat teknesi, halat ve dubalarla çevrilmiş parkurun dışında yüzen Rus Linariia Muzipova'ya çarptı. Kazayı gören cankurtaranlar ve su sporları personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi.

DENİZDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye sağlık ekipleri, Çamyuva Jandarma Komutanlığı ve Kemer Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Linariia Muzipova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberin ardından Rus kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. Muzipova'nın cansız bedenİ, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tekne kaptanı K.K. ile kimliği öğrenilemeyen su sporları işletmecisi, gözaltına alındı. Yaşanan üzücü olayın ardından su sporları geçici süreyle durduruldu.