Paravan şirketle vatandaşı 100 milyon lira dolandıran çete üyeleri hakim karşısında

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Samsun ve Mersin'de sahte evrak düzenleyerek kurdukları paravan şirket üzerinden piyasayı 100 milyon lira dolandıran çeteye yönelik operasyon yaptı. Çek ve senet verdikleri vatandaşları dolandıran 9 çete üyesi yakalandı.

158 dolandırıcılık olayı gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda 120 çek, 20 senet, 23 kaşe ve çok sayıda evrak, kaşe ve doküman ele geçirildi. Çete üyeleri G.K., B.A., A.İ.S., M.A., T.A., N.A., İ.T., R.D. ve M.S.D'nin başkalarının üzerine açıktaları 9 paravan şirketleri perde arkasından yönettikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca, şirketler arasında yüklü miktarlarda para transferi yaparak şirketlerin banka kredi notunu yükselttikleri bu sayede çok sayıda çek aldıkları belirlendi. Bankadan aldıkları çekleri karşılıksız olarak vatandaşlara verdikleri tespit edilen şüphelilerin çeklerin ödenmesini önlemek amacıyla da çeşitli illerdeki adli makamlara çeklerin kaybolduğuna dair başvuruda bulundukları belirlendi.

Bu şekilde 100 milyon liralık vurgun yapan çete üyeleri emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.