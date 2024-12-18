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Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:39 Son Güncelleme: 18.12.2024 10:39

Paris-Orly Havaalanı Nerede? Paris Orly Havalimanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Paris-Orly Havalimanı, Fransa'nın başkenti Paris'e hizmet veren iki büyük havalimanından biridir. Şehrin güneyinde yer alan Orly, hem iç hat hem de dış hat uçuşlarına ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle iç hatlar için tercih edilir ve Paris’in kalbine ulaşmak kolay ve pratiktir. Şehir merkezine ulaşım açısından oldukça stratejik bir konumdadır. Paris Orly Havalimanı’ndan şehir merkezine nasıl gidilir, kaç km, nerede soruları cevap bulunduğunda kafanızdaki soru işaretlerini yok ederek sizi rahatlatacaktır.

Paris-Orly Havaalanı Nerede? Paris Orly Havalimanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Paris-Orly Havaalanı, şehir merkezine yakın konumu ve çeşitli ulaşım seçenekleriyle seyahat edenler için oldukça elverişlidir.Paris-Orly Havaalanı'ndan şehir merkezine ulaşım için birçok alternatif bulunmaktadır. Hangi ulaşım seçeneğini tercih edeceğiniz, bütçenize, konfor beklentinize ve zamanınıza bağlı olarak değişebilir. Paris Orly Havalimanı'ndan şehir merkezine nasıl gidilir, kaç km, nerede demeden önce buranın Paris için oldukça önemli bir yer olduğunu belirtebiliriz.

Paris-Orly Havaalanı Nerede?

Paris-Orly Havaalanı, Paris'in güneyinde, Orly bölgesinde yer almaktadır. Havalimanının adresi ise şudur:

Adresi: 94390 Orly, Fransa

Paris Orly Havalimanı'ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Havalimanı, Paris şehir merkezine yaklaşık 10 kilometremesafede bulunmaktadır. Paris-Orly Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşmak için birçok alternatif bulunmaktadır. Hangi seçeneği tercih edeceğiniz, bütçenize, zamanınıza ve konfor beklentinize göre değişiklik gösterecektir. İşte size en popüler ulaşım seçenekleri:

1. Orlybus:

• Otobüsler düzenli aralıklarla hareket eder. Geniş ve konforlu oturma alanları bulunmaktadır. Özellikle yoğun saatlerde trafik sıkışıklığı yaşanabilir. Toplu taşıma araçlarını tercih ederek zaman kazanabilirsiniz.

2. RER B Treni:

• Havalimanından şehir merkezine hızlı bir şekilde ulaşım sağlar.

• Paris'in birçok önemli noktasına ulaşım imkanı sunar.

• Trenler oldukça sık aralıklarla hareket eder.

3. Tramvay (T7):

• Orlyval olarak da bilinen bu tramvay hattı, havaalanını şehir merkezine bağlayan daha ekonomik bir seçenektir.

• Tramvaydan metroya veya diğer toplu taşıma araçlarına aktarma yapabilirsiniz.

• Tramvaylar düzenli aralıklarla hareket eder.

4. Taksi:

• Havaalanından çıkışta kolayca taksi bulabilir ve doğrudan otelinize veya gitmek istediğiniz yere gidebilirsiniz. Trafik yoğunluğuna göre yolculuk süresi değişebilir.

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Paris-Orly Havaalanı Nerede? Paris Orly Havalimanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?
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