Paris-Orly Havaalanı Nerede? Paris Orly Havalimanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Paris-Orly Havaalanı, şehir merkezine yakın konumu ve çeşitli ulaşım seçenekleriyle seyahat edenler için oldukça elverişlidir.Paris-Orly Havaalanı'ndan şehir merkezine ulaşım için birçok alternatif bulunmaktadır. Hangi ulaşım seçeneğini tercih edeceğiniz, bütçenize, konfor beklentinize ve zamanınıza bağlı olarak değişebilir. Paris Orly Havalimanı'ndan şehir merkezine nasıl gidilir, kaç km, nerede demeden önce buranın Paris için oldukça önemli bir yer olduğunu belirtebiliriz.

Paris-Orly Havaalanı Nerede?

Paris-Orly Havaalanı, Paris'in güneyinde, Orly bölgesinde yer almaktadır. Havalimanının adresi ise şudur:

Adresi: 94390 Orly, Fransa

Paris Orly Havalimanı'ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Havalimanı, Paris şehir merkezine yaklaşık 10 kilometremesafede bulunmaktadır. Paris-Orly Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşmak için birçok alternatif bulunmaktadır. Hangi seçeneği tercih edeceğiniz, bütçenize, zamanınıza ve konfor beklentinize göre değişiklik gösterecektir. İşte size en popüler ulaşım seçenekleri:

1. Orlybus:

• Otobüsler düzenli aralıklarla hareket eder. Geniş ve konforlu oturma alanları bulunmaktadır. Özellikle yoğun saatlerde trafik sıkışıklığı yaşanabilir. Toplu taşıma araçlarını tercih ederek zaman kazanabilirsiniz.

2. RER B Treni:

• Havalimanından şehir merkezine hızlı bir şekilde ulaşım sağlar.

• Paris'in birçok önemli noktasına ulaşım imkanı sunar.

• Trenler oldukça sık aralıklarla hareket eder.

3. Tramvay (T7):

• Orlyval olarak da bilinen bu tramvay hattı, havaalanını şehir merkezine bağlayan daha ekonomik bir seçenektir.

• Tramvaydan metroya veya diğer toplu taşıma araçlarına aktarma yapabilirsiniz.

• Tramvaylar düzenli aralıklarla hareket eder.

4. Taksi:

• Havaalanından çıkışta kolayca taksi bulabilir ve doğrudan otelinize veya gitmek istediğiniz yere gidebilirsiniz. Trafik yoğunluğuna göre yolculuk süresi değişebilir.