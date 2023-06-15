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Giriş Tarihi: 15.6.2023 17:04 Son Güncelleme: 15.6.2023 17:09

“Park Of İstanbul” çıkarması… Polislerle hayvanat bahçesini gezdiler…

İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; “Geleceğe Atılan Güvenli Adımlar Projesi” kapsamında 150 öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte Çekmeköy Hayvanat Bahçesi - Park Of İstanbul (POİ) Gezisi düzenledi. Polisler ile birlikte güzel vakit geçiren çocuklar hatıra fotoğrafları çektirdi. Çocuklara ve polislere Park Of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu ve ekibi de eşlik etti.

Emir SOMER Emir SOMER
“Park Of İstanbul” çıkarması… Polislerle hayvanat bahçesini gezdiler…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; çocuklar ile polis arasındaki bağları kuvvetlendirmek amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla özel bir program düzenledi. "Geleceğe Atılan Güvenli Adımlar Projesi" kapsamında İstanbul'un Ümraniye İlçesi'nde bulunan bir ilkokuldaki 150 öğrenci, öğretmenleri ve İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri, Çekmeköy Hayvanat Bahçesi - Park Of İstanbul'a (POİ) gitti.

Çocuklara doğa ve hayvanlarla ilgili bilgiler verildi. Hayvanları yakından görmek dışında temas ederek sevme imkanı bulan, polislerle birlikte güzel vakit geçiren ve polislerle yemeğe katılan çocuklar hatıra fotoğrafları çektirdi.

Polisler çocuklarla yakından ilgilendi. Park Of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu da ekibiyle birlikte çocuklara ve polislere eşlik etti. Çocuklar ve öğretmenler; İstanbul Emniyeti'ne, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a, polislere, Park Of İstanbul Yetkilileri'ne, Park Of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu'na teşekkür etti.

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“Park Of İstanbul” çıkarması… Polislerle hayvanat bahçesini gezdiler…
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