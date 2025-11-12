Park yeri bulamadı düğünü kana buladı: 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'da park yeri nedeniyle düğün sahipleriyle tartışan bedensel engelli Mehmet Eski, davetlilere silahla ateş açtı. Saldırıda İklimya Subay (16) yaşamını yitirirken, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Karaköprü Seyrantepe Mahallesi'nde sokakta yaşanan olayda apartmana gelen Mehmet Eski, park yeri bulamayınca sünnet düğününe katılanların üzerine av tüfeği ile ateş açtıktan sonra kaçtı. Saldırıda kadın ve çocuklardan oluşan 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan İklimya Subay (16), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsimleri henüz öğrenilemeyen 4'ü çocuk 6 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaçan saldırgan aranıyor.