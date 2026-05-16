Park yeri cinayetine 92 yıl hapis cezası

Gaziantep'te kuyumculuk yapan Demir ailesi ile komşuları Yıldız ailesi arasında sokaktaki araç park yeri nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cevdet ve İbrahim Demir'in pompalı tüfeklerle ateş ettiği Hüseyin Yıldız, kardeşi Adem Yıldız, kayınbiraderleri Metin Korkmaz, Faik Korkmaz ve Mehmet Korkmaz öldü. Bu sırada seken kurşunlardan kuyumcuların kardeşi Cengiz Demir de öldü.

Olayla ilgili görülen davanın karar duruşması, 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme, Cevdet Demir'i, Adem Yıldız, Metin Korkmaz, Faik Korkmaz ve Mehmet Korkmaz'ı öldürmekten 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı her bir suç yönünden 18'er yıl hapse indirdi. Heyet ayrıca, Cevdet Demir'in kardeşi Cengiz Demir'in ölümüne muhtemel kastla sebep olduğuna hükmederek müebbet hapis cezası verdi. Ancak önceki karar nedeniyle kazanılmış hak hükümleri uygulanarak cezayı 20 yıla indirdi. İbrahim Demir'in cezası da 18 yıla indirildi.