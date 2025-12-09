Park yeri dehşetinde 2 şüpheli tutuklandı: Korkunç görüntüler kamerada

İstanbul Zeytinburnu'na bağlı Beştelsiz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde korkunç anlar yaşandı. 4 kişilik bir grup park meselesi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Eline silahını alan Nadir K., Sedat E. ve Sinan A.'ya ateş etti. Oğlu İbrahim K. ise yaralananlara fiziki saldırıya devam etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sedat E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Sinan A. ise hastaneye kaldırıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çalışma başlatan polis ekipler baba-oğul olan Nadir K. ve İbrahim. K.'yı gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Polis ekipleri tarafından emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli de bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan Nadir K. ve İbrahim K. sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan cinayetin ortaya çıkan görüntüleri ise adeta kan dondurdu.