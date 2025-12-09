Park yeri kavgası cinayetle bitti

Zeytinburnu'nda iki grup arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, saat 15.30 sıralarında Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Park yeri nedeniyle başlayan kavganın büyümesi üzerine taraflar arasında silah kullanıldı. Olayda Sedat A. yaşamını kaybederken, yaralanan ağabeyi Sinan A. hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan Nadir K. ile yakını İbrahim K. gözaltına alındı. Yaşanan silahlı kavga anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.