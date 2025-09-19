Park yeri kavgasında kan döküldü

Adana'da komşular arasında araç park etme nedeniyle kavga çıktı. Olay, önceki gece merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta komşu olan Hakan Akgün ve Dalyan Ç., iddiaya göre araç park etme nedeniyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Dalyan Ç., belinden çıkardığı tabancayla Hakan Akgün'e ve kızı A.A.'ya kurşun yağdırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 7 kurşun isabet eden baba Akgün, Adana Şehir Hastanesi'ne, ayağından vurulan kızı A.A. ise Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Akgün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük kız ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Hayatını kaybeden Akgün'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan katil zanlısı Dalyan Y. tutuklandı.

EVİMİN ÖNÜNE BIRAKIYORDU

Dalyan Ç.'nin ifadesinde, "Sürekli arabasını evimin önüne bırakıyor, yüksek sesle müzik dinleyip gürültü yapıyordu. Kendisini uyardım. Önce tartıştık, daha sonra kavga ettik. Kavgada kendisini vurdum" dediği öğrenildi. Katil zanlısı adliyeye sevk edildi.