Giriş Tarihi: 10.10.2025 13:04

Gaziantep'te parka oyun oynamaya gittiği sırada otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Parka oynamaya giderken otomobil çarptı: 9 yaşındaki Ahmet kaza kurbanı

Şehitkamil ilçesinin Şirinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evden çıkıp parka oyun oynamaya giden Ahmet İsmail'e yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Ahmet İsmail'i olay yerinde ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Ahmet İsmail, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet İsmail'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, sürücü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

