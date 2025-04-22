Parke Ölçüleri Ne Kadar? 1 Adet Parke Eni, Boyu, Genişliği Kaç Cm’dir?

Parke seçimi, döşenecek alanın büyüklüğü, odanın şekli, mobilya yerleşimi ve kişisel tercihler gibi birçok faktörden etkilenir. Doğru parke boyutlarını seçmek, döşeme işleminin verimliliğini artırır. Küçük bir alanda büyük boyutlu parkeler kullanmak mekanı olduğundan daha küçük gösterebilirken, geniş bir alanda çok küçük parkeler kullanmak karmaşık bir görünüme yol açabilir. 1 adet parke ölçüleri ne kadar, eni, boyu, genişliği kaç cm'dir soruları bu faktörleri de düşününce oldukça değerli bir konuma yükseliyor.

Parke Ölçüleri Ne Kadar?

Türkiye piyasasında satışa sunulan laminat parkelerin çoğu standart ölçülerde üretilir. Bu standart ölçüler genellikle şu aralıklardadır:

Parke uzunluğu (boy): Genellikle 120-130 cm

Genellikle 120-130 cm Parke genişliği (en): Ortalama 15-20 cm

Ortalama 15-20 cm Parke kalınlığı: Standart olarak 8 mm (0.8 cm) veya 10 mm (1 cm) civarında olur.

Bu ölçüler, markadan markaya ve modelden modele ufak farklılıklar gösterebilir, ancak genel olarak kabul gören ve piyasada yaygın bulunan ölçülerdir.

1 Adet Parke Eni, Boyu, Genişliği Kaç Cm'dir?

Tek bir parke tahtasının standart olarak kabul gören en yaygın ölçüsü şu şekildedir:

Boy (Uzunluk): 120 cm

120 cm En (Genişlik): 19.5 cm

19.5 cm Kalınlık: 8 mm

Bu ölçüde bir parke tahtası yaklaşık olarak 0,234 metrekare (m²) alan kaplar. Parke paketleri ise genellikle 8-10 adet parke tahtası içerir ve toplamda yaklaşık 1,85 ila 2,40 metrekarelik alanı kapsar.