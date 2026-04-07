Parkın lambası niye yanmıyor kavgası: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 7.04.2026 00:51

Nevşehir’de bulunan bir parkta alkol alan şahıslar, "Bu parkın lambası neden yanmıyor" diye mahalle muhtarına küfür etti. Olaya muhtarın oğlu da dahil olunca tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.Ö. ve C.Ö. 2000 Mahalle Muhtarlığı'nın olduğu parka oturarak alkol almaya başladı. Bir süre sonra mahalle muhtarını gören iki genç, muhtar Tuncay Bozkurt'a "Bu parkın lambaları neden yanmıyor" diye küfür etmeye başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Yaşanan tartışma sonrasında olay yerine gelen muhtarın oğlu Ş.B.'de tartışmaya dahil oldu. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Taraflar yanında getirdiği bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada C.Ö., C.Ö ile Ş.B. yaralandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

KÜFÜR EDİP TEHDİT YAĞDIRDILAR

Mahalle muhtarı Tuncay Bozkurt yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar bu parkın lambası neden yanmıyor diye benimle tartışmaya başladı. Daha sonrada küfürler ederek, tehdit etmeye başladı. Burayı harap ederiz, camını çerçeveni kırarız diye tehdit ettiler" ifadelerini kullandı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlatıldı.

