Bir tür sinir sitemi hastalığı olan Parkinson teşhisinde devrim niteliğinde bir adım atıldı. Kudüs İbrani Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Parkinson hastalığını erken aşamalarında, yani fiziksel semptomların başlamasından yıllar önce tespit eden bir kan testi geliştirdi. The Times'ın 80 sterline mal olduğunu bildirdiği bu yeni test, Parkinson hastalarında biriken, tekrarlayan bir RNA dizisine odaklanarak kandaki transfer RNA parçaları olarak bilinen küçük genetik materyal parçalarını analiz ediyor. Ayrıca hastalık ilerledikçe bozulan mitokondriyal RNA'daki paralel düşüşe de bakıyor. Araştırmacılar, bu biyobelirteçler arasındaki oranı ölçerek testin son derece doğru, zararlı olmayan, hızlı ve uygun fiyatlı bir teşhis aracı sunduğunu ve hastalığın seyrini değiştirebilecek erken müdahaleler ve tedaviler için umut sağladığını söyledi.