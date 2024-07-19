Parkinson’u sporla zayıflattı

Parkinson hastası 84 yaşındaki Hacer Oruç, spora başlayarak hem tedavisinde ilerleme kaydetti hem de arkadaşlar edindi. İstanbul Bağcılar'da yaşayan Hacer Oruç ile Bağcılar Belediyesi ekipleri iletişime geçerek Vefahane Yaşam Merkezi'nde spor salonu olduğunu, bazı hastalıkları olan kişilere özel spor eğitimleri verildiğini anlattı. Yaşam Merkezi'nde ilerlemiş yaşına rağmen Oruç, "Spordan önce sağ dizimi hiç oynatamıyordum, şimdi oynatıyorum" dedi. Spor eğitmeni Gül Yorulmaz da şunları kaydetti: "Hastalığında ciddi iyileşme süreci var. Esneklik yetisine göre antrenmanlar yapıyoruz."