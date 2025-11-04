Parkta buluştu canından oldu

Ankara'nın Mamak ilçesindeki evinden 'Yürüyüşe gidiyorum' diyerek ayrılan Ulviye Koyuncu (45), internette sohbet grubundan tanıştığı A.A. ile parkta buluştu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, daha sonra evine dönen Koyuncu'nın cansız bedeni eşi tarafından bulundu. Yapılan otopsi raporunda Koyuncu'nun çoklu ilaç zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Savcılık soruşturmasında ifadesine başvurulan A.A., maktul Ulviye Koyuncu ile parkta buluştuğunu ifade ederken, zehirlenme olayıyla bir ilgisi olmadığını öne sürdü. Şüphelinin telefonunda maktule ait yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası fotoğrafları bulundu. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüpheli A.A. çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.