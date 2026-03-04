Haberler Yaşam Haberleri Parkta çadıra çarpan çocukları markete kadar takip edip dövdü: Olay anı kameralara yansıdı
Giriş Tarihi: 4.03.2026 14:07

Parkta çadıra çarpan çocukları markete kadar takip edip dövdü: Olay anı kameralara yansıdı

İstanbul Zeytinburnu’nda bir adam iddiaya göre parkta oynarken kenarda kurulu olan çadırına çarptıkları için 3 çocuğu kovalayıp markette darp etti. Olay anı marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Korkunç olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirilirken çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 55 yaşındaki saldırgan C.A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Zeytinburnu'da dün öğlen saatlerinde meydana geldiği öne sürülen olayda iddiaya göre iki çocuk parkta oyun oynarken kenarda kurulu olan çadıra çarptı. Çadır sahibi çocuklara bağırınca olay yerinde kaçan çocuklar markete gitti. İddiaya göre adam çocukları bu sebepten marketin içine kadar takip etti. Biran anda çocuklara tekme tokat saldırmaya başladı. Çevredekilerin bakışları arasında 3 kız çocuğunu darp eden saldırgan marketten çıkıp gitti. Çocuklar hastanede tedavi altına alınırken sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Şüpheli C.A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

