Parkta oturan gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, parkta oturdukları sırada kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan Hacı Acartürk (24) hayatını kaybetti, arkadaşı Serhat Y. (28) ise yaralandı.

GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Olay, önceki gece ilçedeki Büyük Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Parktaki oturan Hacı Acartürk ve Serhat Y., kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganların ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar Hacı Acartürk'ün göğsüne, arkadaşı Serhat Y.'nin ise ayağına isabet etti. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS ZANLILARI ARIYOR

Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hacı Acartürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Serhat Y.'nin tedavisi devam ederken, cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.