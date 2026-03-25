Parkta yan bakma kavgası cinayetle bitti: Tartıştığı adamı cam şişeyle öldürüp kaçmış...

Eyüpsultan Alibeyköy'de 1 mart akşamı meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Hüseyin Koç ve arkadaşları Hüseyin Ö. ve Ahmet A. akşam saatlerinde bir parkta alkol almaya başladı. Arkadaş grubunun yakınına gelen başka bir grupta alkol almaya başladı. İddiaya göre iki grup arasında yan bakma meselesinden tartışma çıktı.
Çıkan tartışmada Hüseyin Koç karşı taraftan birisiyle kavgaya başladı. Şüpheli şahıs elindeki cam alkol şişesini yere vurup kırdıktan sonra Koç'un karnına sapladı. Ağır yaralanan Hüseyin Koç kanlar içinde yere yığıldı. İki arkadaşı da yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Koç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİLER TEK TEK BELİRLENDİ
Cam şişeli cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli taraftan 5 kişinin kimliği tespit edildi. Ekipler şüphelilerden 4'ünü yakalayarak gözaltına aldı. 4 Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol ile serbest kaldı.
CAM ŞİŞEYLE ÖLDÜREN TESPİT EDİLDİ
Polis ifadeler doğrultusunda olayda cam şişeyi kullanan şahsın Muhammet K. olduğu belirlenince firari şüphelinin peşine düşüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalarda o şüpheliyi Kağıthane'de saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.