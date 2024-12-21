Parktaki piknik masasına resim yapan genç kıza başkandan destek

31 Mart 2024 Yerel seçimlerde AK Parti den Karabük'ün Eskipazar ilçesine Belediye Başkanı olan Serkan Cıva, ilçesini güzelleştirmek için alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, çeşitli nedenlerle tahrip olan parklardaki bankları ve masaları da yenilemeye devam. Ediyor. Yenilen bu masaların üzerlerine yetenekli gençlerin yaptığı kara kalem resimleri beğenen Başkan Cıva onları cezalandırmak yerine onları ödüllendiriyor.

KEŞKE HERKES ELİF KIZIMIZ GİBİ KAMU MALLARINI GÜZELLİŞTİRSE



Göreve geldiği andan itibaren şirin ilçemin alt ve üst yapılarını güzelleştirmek için çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü belirten Başkan Cıva" İlçemizin çeşitli bölgelerinde bulunan parklar atıl durumda idi, yapılan bu parklar kendini bilmez bazı kişiler tarafından tahrip edilmiş idi. Belediye olarak bu atıl ve tahrip edilmiş parkları tekrar onarıp ve yenileyip vatandaşımızın hizmetini sunuyoruz. Sarı Kale altında bulunan parkımız da bu şekilde idi. Bizim buralarda böyle zarar veren çok olur. Yakarlar, yıkarlar, hatta mangal yapmak için bank ve masaları kırarlar. Bank ve masaları kırılmış, yakılmış hatta üzerlerinde mangal yapılarak tahrip edilen masa ve bankları yenilemeye başladık.

SOSYAL MEDYA HESABIMIZDAN RESİM YAPANA ÇAĞRIDA BULUNDUK



Belediyemizin sosyal medya hesabı üzerinden bu resmi yapan kişiye çağrıda bulunduklarını belirten Başkan Cıva" Çalışmaları kontrol etmek için çalışmaları kontrol ederim, kamelyalara da bakarım zarar veren var mı diye bakarım. Bu kontrollerim sırasında bir masanın üzerine kara kalemle yapılmış çok güzel yapılmış bir resim dikkatimi çekti. Kendi kendime dedim ki zarar veriyorsanız bu şekilde verin. Zarar vermek yerine bir resim, güzelleştirmiş. Masayı tahrip etmek yerine onu yaptığı resim ile güzelleşen kardeşimize çektiğimiz bir video ile sosyal medya hesabımız üzerinden kendisine bir çağrıda bulunarak" Masalarımıza bu şekilde zarar veren arkadaşımız bize ulaşsın, yarın onu ressam olarak Belediyemize işe alacağım. Sağa sola şehrimizi güzelleştirmek için resim çizdireceğim" dedim.

Daha sonra bu kardeşimize kendi arkadaşları söylemiş Belediyenin sosyal medya hesabında böyle bir yazı var diye, bu kardeşimiz de bunun altına bir yorum yapmış" Başkanım parklara bizlere emanet, Eskipazar da sizlere emanet". Geldi tanıştık ve kendisine eğitim hayatı boyunca burs vereceğimizi söyledik. Bizi ve Eskipazar'ı bu sosyal medyadaki paylaşımız ile daha çok tanımaya başladılar.