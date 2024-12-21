Parktaki piknik masasına resim yapan genç kıza başkandan destek

31 Mart 2024 Yerel seçimlerde AK Parti den Karabük'ün Eskipazar ilçesine Belediye Başkanı olan Serkan Cıva, ilçesini güzelleştirmek için alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, çeşitli nedenlerle tahrip olan parklardaki bankları ve masaları da yenilemeye devam. Ediyor. Yenilen bu masaların üzerlerine yetenekli gençlerin yaptığı kara kalem resimleri beğenen Başkan Cıva onları cezalandırmak yerine onları ödüllendiriyor.
KEŞKE HERKES ELİF KIZIMIZ GİBİ KAMU MALLARINI GÜZELLİŞTİRSE
Göreve geldiği andan itibaren şirin ilçemin alt ve üst yapılarını güzelleştirmek için çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü belirten Başkan Cıva" İlçemizin çeşitli bölgelerinde bulunan parklar atıl durumda idi, yapılan bu parklar kendini bilmez bazı kişiler tarafından tahrip edilmiş idi. Belediye olarak bu atıl ve tahrip edilmiş parkları tekrar onarıp ve yenileyip vatandaşımızın hizmetini sunuyoruz. Sarı Kale altında bulunan parkımız da bu şekilde idi. Bizim buralarda böyle zarar veren çok olur. Yakarlar, yıkarlar, hatta mangal yapmak için bank ve masaları kırarlar. Bank ve masaları kırılmış, yakılmış hatta üzerlerinde mangal yapılarak tahrip edilen masa ve bankları yenilemeye başladık.
SOSYAL MEDYA HESABIMIZDAN RESİM YAPANA ÇAĞRIDA BULUNDUK
Belediyemizin sosyal medya hesabı üzerinden bu resmi yapan kişiye çağrıda bulunduklarını belirten Başkan Cıva" Çalışmaları kontrol etmek için çalışmaları kontrol ederim, kamelyalara da bakarım zarar veren var mı diye bakarım. Bu kontrollerim sırasında bir masanın üzerine kara kalemle yapılmış çok güzel yapılmış bir resim dikkatimi çekti. Kendi kendime dedim ki zarar veriyorsanız bu şekilde verin. Zarar vermek yerine bir resim, güzelleştirmiş. Masayı tahrip etmek yerine onu yaptığı resim ile güzelleşen kardeşimize çektiğimiz bir video ile sosyal medya hesabımız üzerinden kendisine bir çağrıda bulunarak" Masalarımıza bu şekilde zarar veren arkadaşımız bize ulaşsın, yarın onu ressam olarak Belediyemize işe alacağım. Sağa sola şehrimizi güzelleştirmek için resim çizdireceğim" dedim.
Daha sonra bu kardeşimize kendi arkadaşları söylemiş Belediyenin sosyal medya hesabında böyle bir yazı var diye, bu kardeşimiz de bunun altına bir yorum yapmış" Başkanım parklara bizlere emanet, Eskipazar da sizlere emanet". Geldi tanıştık ve kendisine eğitim hayatı boyunca burs vereceğimizi söyledik. Bizi ve Eskipazar'ı bu sosyal medyadaki paylaşımız ile daha çok tanımaya başladılar.
KABİLİYETLİ BİR GENÇ ARKADAŞ
Ceza olarak bütün banklara resim çizmesini istediklerini belirten Başkan Cıva" Bir bankımıza resim çizdirdik. Gerçekten safi bir yetenek. Hiçbir yere bakmadan çiziyor, kendi kalemi ile çiziyor. Gerçek bir yetenek. O an içinden gelen duygularını, aklımdan geçeni hiçbir yere bakmadan kendi duygusuyla resmi yapıyor. Biz kendisinde bunu gördük. Allah Vergisi bir yetenek."
YETENEKLİ GENÇLERİMİZE DESTEK VERMEK İSTİYORUZ
İlçesindeki genç yeteneklere destek vermek istediğini belirten Başkan Cıva" Biz Eskipazar Belediyesi olarak her zaman bu genç yeteneklerimizin yanında olacağız. Aslında herkes bu genç yeteneklere sahip çıkılması gerekir. Gençler bizim geleceğimiz. Böyle genç yeteneklerimize elimizden geldiği kadar imkan verip şehrimizi güzelleştireceğiz"
GENÇLERE NASİHAT"KAMU MALINA ZARAR VERMEYİN"
Kamu malına zarar veren genç ve kişilere seslenen Başkan Cıva" Aklı başında olan bir kişi kamu malına zarar vermez. Gençlerimiz maalesef üzülerek söylüyorum, alkolün yanı sıra bazı maddeler kullanmaya başladılar. Madde ve alkolün etkisi ile kamu malına zarar veriyorlar. Yani aklı başında olan bir kişi mangal için bankı kırmaz veya üzerinde mangal yapmaz. Onlara tavsiyem kamu malına zarar vermeyin. Kimse yanlış anlamasın kimsenin özel hayatına karışmıyoruz, gelin yiyin için ama devlet malına zarar vermeyin.Zarar verdiklerimiz sizin cebinizden çıkan paralarla alınıyor. Benim cebimden çıkmıyor. Milletimizden alınan paralarla alınıyor, bu zarar verdikleriniz kamu malları. Yazık günah, 2 gün önce ilçemizin bir mahallesine kaldırım yaptık, yapılan kaldırımın betonu yaşken, tarih atmışlar, yazı yazmışlar, ayaklarını basmışlar, oda öyle donmuş yazık ,günah . Belediye yapılan zararları tabiki tekrar yapacağız, onaracağız, ama tekrar yapılırken harcanan paralar milletimizden alınan paralarla yapılıyor. Bizler burada aracıyız, sizlere hizmet için varız. Dikkat etsinler daha iyi kullansınlar kendi malları gibi kullansınlar."
ÇOCUKLUĞUMDAN GELEN BİR YETENEK
19 yaşındaki Elif Başdemir ise resim yapmayı çok sevdiğini belirterek" O gün parkta arkadaşlarım ile buluşmak için yeni yapılan kamelya da bekliyordum. Resim kalemlerim ve boylarım yanım da idi, zaten resim yapmayı çok seviyorum, beklerken yapılan bu güzellikleri güzelleştirmek için resim yaptım.Birde resim yaparsam hem güzel görünür hem de belki tahrip etmezler diye düşündüm ve o anki duygularım ile kafamdan bu manzara resmini çizdim.
Resim yapma yeteneğinin olduğunu belirten Başdemir" Eskipazar Çok Programlı Anadolu Lisesini bitirdim ve Üniversi,te imtihanlarına hazırlanıyorum. Resim konusunda hiçbir eğitim almadım, kendi kendimi geliştirdim, resim yapmayı çok sevdiğim için boş vakitlerimde yapıyorum. Daha çok kara kalem ve kuru kalem boyalarla manzara, hayvan resimlerini yapmayı seviyorum. O anki içinden gelen duyguyu resme yansıtıyorum. Dediğim ki kamu malına zarar vermek amacında değildim,sadece orayı güzelleştirmek, güzel görünmesi için resim yaptım. Ayrıca belki bu resmi beğenirler, bankları ve masalara zarar vermez diye düşündüm.Başkanımıza da destekleri için teşekkür ederim. Üniversiteyi Sağlık Konusunda okumak istiyorum ama resim yapmayı da bırakmayacağım hobi olarak devam edeceğim" dedi
ELİF DİĞER GENÇ YETENEKLERE ÖN AYAK OLDU
Eskipazar Belediyesini Elif Başdemir'e destek verdiğini duyan resim konusunda yetenekleri olan gençler kamelyadaki banklara resimler yaparak isimlerini yazdılar. Belediye Başkanı Serkan Civa sosyal medya hesabından bu gençleri, belediyeye davet ederek bu güzel resimler içinde tebrik ederek , onları makamında kabul edip, hediyeler sundu ve sosyal medya hesabından "Banklarımızda rengarenk çizimler görmek bizi çok mutlu ediyor. Sanata ve gençlerimizin başarılarına her zaman değer veriyoruz " paylaşımda bulundu