Partizan – Anadolu Efes maçı bugün! EuroLeague’de 3. maç! Partizan – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'de üçüncü hafta maçları başlıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, bu hafta deplasmanda Partizan'a konuk olacak. Avrupa arenasında kritik bir sınava çıkacak olan lacivert-beyazlılar, ilk iki maçında hanesine bir galibiyet bir mağlubiyet yazdırdı. Peki, Partizan – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?