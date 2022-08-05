Haberler Yaşam Haberleri Pasaportsuz Gidilen Ülkeler - Türkiye'den Pasaportsuz Gidilecek Ülkeler Hangileri, Sadece Kimlikle Kaç Ülkeye Gidilir?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:11 Son Güncelleme: 5.8.2022 11:12

Pasaportsuz Gidilen Ülkeler - Türkiye'den Pasaportsuz Gidilecek Ülkeler Hangileri, Sadece Kimlikle Kaç Ülkeye Gidilir?

Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmektedirler. Ancak çoğu zaman ülkeler, başka ülke vatandaşlarının ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler istemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. İstenilen başlıca belgeler arasında ülkeye girişlerde bulunması gereken önemli belgelerden biri pasaporttur. Birçok ülke; başka ülke vatandaşlarının kendi ülkelerine girebilmesi için pasaport istemektedir. Pasaportta herhangi bir problem görülmez ise ülkelerine diğer ülke vatandaşlarını almaktadır. Bir de bu konunun diğer yüzü olan pasaport istemeyen ülkeler bulunmaktadır. Peki pasaportsuz gidilen ülkeler hangileridir? Türkiye’den pasaportsuz gidilecek ülkeler hangileridir? Sadece kimlikle kaç ülkeye gidilir?

Pasaportsuz Gidilen Ülkeler - Türkiye’den Pasaportsuz Gidilecek Ülkeler Hangileri, Sadece Kimlikle Kaç Ülkeye Gidilir?

Ülkelerin çoğu kendi aralarında olan anlaşmalar dahilinde pasaport istememe gibi durumlarda bulunabilmektedir. Bu genelde ikili ilişkileri kuvvetli olan ülkeler arasında yapılmaktadır. Peki Türkiye'den pasaport istemeyen ve sadece kimlikle gidilebilecek ülkeler var mıdır? Yazımızda bizler de pasaportsuz gidilen ülkeler hangileridir, Türkiye'den pasaportsuz gidilecek ülkeler hangileridir, sadece kimlikle kaç ülkeye gidilir gibi sorulara cevap vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Pasaportsuz Gidilen Ülkeler

Pasaportsuz seyahate açık olan ülkeler genelde kendi aralarında ikili ilişkileri kuvvetli ve anlaşmalı olan ülkeler olmaktadır. Bu ülkelere girerken kişilerin yanlarında sadece kimliklerini bulundurması yeterli olmaktadır. Türkiye örneğini vermek gerekirse sadece kimlikle pasaportsuz girebilecekleri ülkeler arasında; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Moldova bulunmaktadır.

Sadece Kimlikle Hangi Ülkelere Gidilir?

Türkiye örneğinin ardından bir diğer pasaportsuz seyahatin olduğu ülkeler grubu Schengen bölgesine dahil ülke vatandaşlarıdır. 400 milyonu aşan vatandaş için bu bölgelerde tek bir ülkede seyahat eder gibi seyahat özgürlüğü bulunmaktadır ve kimlik yeterlidir.

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Pasaportsuz Gidilen Ülkeler - Türkiye'den Pasaportsuz Gidilecek Ülkeler Hangileri, Sadece Kimlikle Kaç Ülkeye Gidilir?
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