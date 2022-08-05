Pasaportsuz Gidilen Ülkeler - Türkiye’den Pasaportsuz Gidilecek Ülkeler Hangileri, Sadece Kimlikle Kaç Ülkeye Gidilir?

Ülkelerin çoğu kendi aralarında olan anlaşmalar dahilinde pasaport istememe gibi durumlarda bulunabilmektedir. Bu genelde ikili ilişkileri kuvvetli olan ülkeler arasında yapılmaktadır. Peki Türkiye'den pasaport istemeyen ve sadece kimlikle gidilebilecek ülkeler var mıdır? Yazımızda bizler de pasaportsuz gidilen ülkeler hangileridir, Türkiye'den pasaportsuz gidilecek ülkeler hangileridir, sadece kimlikle kaç ülkeye gidilir gibi sorulara cevap vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Pasaportsuz Gidilen Ülkeler

Pasaportsuz seyahate açık olan ülkeler genelde kendi aralarında ikili ilişkileri kuvvetli ve anlaşmalı olan ülkeler olmaktadır. Bu ülkelere girerken kişilerin yanlarında sadece kimliklerini bulundurması yeterli olmaktadır. Türkiye örneğini vermek gerekirse sadece kimlikle pasaportsuz girebilecekleri ülkeler arasında; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Moldova bulunmaktadır.

Sadece Kimlikle Hangi Ülkelere Gidilir?

Türkiye örneğinin ardından bir diğer pasaportsuz seyahatin olduğu ülkeler grubu Schengen bölgesine dahil ülke vatandaşlarıdır. 400 milyonu aşan vatandaş için bu bölgelerde tek bir ülkede seyahat eder gibi seyahat özgürlüğü bulunmaktadır ve kimlik yeterlidir.