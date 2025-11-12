Pasifik Holding halka arz oluyor! 2025 Pasifik Holding kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? PAHOL hisse fiyatı

Borsa İstanbul, son dönemde yaşanan halka arz rüzgarıyla hareketlenmeye devam ediyor. Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL), 12-13-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştireceği halka arz ile yatırımcıların radarına girdi. Borsa kodu PAHOL olacak şirkette detaylar takip ediliyor. İşte, Pasifik Holding halka arz hakkında merak edilenler:
Pasifik Holding'in talep toplama işlemleri başladı. 3 gün sürecek başvurular, belirtilen tarihlerde 09:00 - 17:00 saatleri arasında yapılabilecek:
SPK takviminde yer aldığı üzere halka arz katılım endeksine uygun değil.
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
- 150 Bin katılım ~ 10666 Lot (15999 TL).
- 250 Bin katılım ~ 6400 Lot (9600 TL).
- 350 Bin katılım ~ 4571 Lot (6856 TL).
- 500 Bin katılım ~ 3200 Lot (4800 TL).
- 700 Bin katılım ~ 2285 Lot (3427 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 1454 Lot (2181 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 1000 Lot (1500 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 727 Lot (1090 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.