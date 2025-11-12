Pasifik Holding halka arz oluyor! 2025 Pasifik Holding kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? PAHOL hisse fiyatı

Borsa İstanbul, son dönemde yaşanan halka arz rüzgarıyla hareketlenmeye devam ediyor. Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL), 12-13-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştireceği halka arz ile yatırımcıların radarına girdi. Borsa kodu PAHOL olacak şirkette detaylar takip ediliyor. İşte, Pasifik Holding halka arz hakkında merak edilenler: