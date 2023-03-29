Pasta Cila Ne İşe Yarar? Arabaya Pasta Cila Yapmak İyi Midir, Hangi Durumlarda Yapılır?

Pasta cila ne işe yarar sorusunu araştırdığınızda bu işlemin son derece faydalı ve kozmetik açıdan önemli olduğunu anlarsınız. Arabaya pasta cila yapmak iyi midir sorusunu çok kişi düşünmüştür. Pasta cila hangi durumda yapılır konusunu tam anlamıyla araştırarak aracınıza pasta cila yaptırma yoluna gidebilir ve kozmetik olarak aracınızı güzelleştirebilirsiniz. Pasta cila neden yapılır sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Pasta Cila Ne İşe Yarar?

Pasta ve cila uygulaması esasında birbirini takip eden faaliyetlerdir. Pasta işlemi bir nevi zımparalamadır. Pasta işlemi ile aracın boyasındaki hatalar giderilir. Güneşin aracın boya rengini matlaştırması, yıkama fırçalarının araçta çizik oluşturması, kum gibi maddelerin araçta tahribat yaratması gibi tahribatlar pasta işlemi ile yok edilebilir.

Pasta cila, aracı boyatmak yerine hataları gidermek için yapılan bir uygulamadır. Pasta işlemi ile aracın boyasında küçük bir incelme olacaktır. Aynı zamanda araç boyasındaki deformasyonlar da yok edilecektir. Bunun yanında çiziklerin de yok edilmesi sağlanacaktır. Uygulama sonrasında araç yüzeyinde istenen parlaklık elde edildiği gibi araç boyasının da koruma seviyesi artırılır. Aracın parlaklığı, pasta işleminden sonra uygulanan cilalama ile sağlanır. Bu sayede araç daha parlak görünecektir.

Pasta Cila Hangi Durumda Yapılır?

Aracınızdaki çizikler, renk solmaları ya da matlaşmalar sizi rahatsız ediyorsa pasta cila yaptırmayı düşünebilirsiniz. İyi bir pasta cila işleminden sonra istenen seviyede parlaklık elde edilecek ve boya üzerindeki hatalar yok olacaktır.

Pasta cila uygulamasından önce aracın yüzeyinin kir ve tozdan arındırılmış, temiz olması gerekir. Kuru yüzeye, polisaj makinesi kullanılarak pasta işlemi yapılır. Cila işleminden önce ise yüzeyin tekrar temizlenmesi gerekir. Cilalama işleminden sonra cila kurumaya bırakılmalıdır. Uygulama sonrasında yüzey temiz ve pürüzsüz bir görünüm alacaktır.