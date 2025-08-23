Pastanede dehşet: 3 ölü

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Pastacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kerim Üre (54) ile işyerinde çalışan Elif Kılıç (32) ve Kılıç'ın eski nişanlısı Hasan Fırat (35) arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre olay, gece saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle 2428 Sokak'taki pastanede meydana geldi. Elif Kılıç, bir yıl önce ayrıldığı nişanlısı Hasan Fırat ile pastanede buluşup konuşmaya başladı.

Bu sırada pastaneye gelen Kerim Üre, tartışmayı fark edince ikiliyi uyardı. Tartışma sırasında Fırat'ın Üre'ye yumruk attığı, Üre'nin belindeki tabancasını çekerek önce havaya ardından Fırat'a doğru ateş ettiği, araya giren Elif Kılıç'ın da karnından vurulduğu güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası Kerim Üre, kanlar içindeki Fırat ve Kılıç'ı bırakarak pastanenin önündeki aracına binip olay yerinden uzaklaştı.

Kepez'in başka bir noktasında aracını park eden Üre, kafasına ateş ederek yaşamına son verdi. Ağır yaralanan Fırat ve Kılıç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Öğrenilen bilgilere göre, Hasan Fırat ayrılıktan dolayı Üre'yi suçlamakta ve sık sık pastaneye gelerek tartışmalar çıkarmaktaydı. Üç ay önce de Fırat, Kerim Üre'yi bıçakla yaralamıştı. Ayrıca Fırat, ayrılık gerekçesiyle Üre'yi sorumlu tutarak işyeriyle ilgili şikâyetlerde bulunuyordu. Olay, mahallede büyük şok ve üzüntü yarattı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken güvenlik kamera görüntüleri, cinayetin ve intiharın ayrıntılarını gözler önüne serdi.