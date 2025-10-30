PASTIRMA SICAKLARI KAPIDA! "Kış soğukları öncesi son güneşli günler" Uzman isim açıkladı! Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'in "Pastırma sıcakları haftasına giriyoruz" açıklaması sonrası vatandaşlar, bu yıl pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2025 pastırma sıcakları hangi tarihler arasında etkili olacak? İşte tarihler...
Türkiye'de sonbaharın son günlerinde beklenen sıcak hava dalgası yeniden kapıda. Halk arasında "pastırma yazı" olarak bilinen bu dönem, yılın en ılıman ve güneşli günlerinden biri olarak tanımlanıyor. Genellikle ekim ayının sonu ile kasım ayının ortası arasında görülen pastırma sıcakları, bu yıl da kendini hissettirmeye başladı.
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, hava sıcaklıklarındaki artışa dikkat çekerek, "Güneşlenmeyi kaçırmayın, pastırma sıcakları haftasına giriyoruz" uyarısında bulundu.
Uzmanlara göre Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Gündüz saatlerinde güneşli ve ılık, geceleri ise serin ve yer yer puslu bir hava etkili olacak. Yağış beklenmezken, özellikle gece ayazlarına karşı tedbirli olunması öneriliyor.
Orhan Şen'in açıklaması ise şöyle;
"Tüm ülkede yağışsız günler bir süre daha devam edecek. Kasım ayının 9'una kadar yağış yok görünüyor. Sıcaklıklar ortalamanın 4-5 derece üzerinde. Öğlen güneşlenme ile daha da ısınıyoruz. Kış mevsimine gireceğiz D vitaminine ihtiyacımız olacak. Güneşlenmeyi kaçırmayın. Halk arasında "Pastırma Sıcakları" denilen haftaya giriyoruz."
Pastırma yazı, genellikle 3–7 gün süren kısa süreli sıcaklık artışıdır. Hava koşullarına bağlı olarak bu dönem 10 güne veya iki haftaya kadar uzayabilir. Bu süreçte gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyreder ve gece-gündüz farkı belirgin olur.
"Pastırma yazı" teriminin kökeni, pastırmanın kurutulması için uygun hava koşullarının oluştuğu dönemi ifade etmesinden geliyor.
Ekim ayı ortalarında yaşanan ani sıcaklık artışları, pastırmanın iyi bir şekilde kurutulabilmesi için idealdir.
Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.
Bu dönem, sonbahar mevsiminde beklenen soğuk hava koşullarının yerine, kısa süreli sıcak hava dalgalarının yaşandığı bir zaman dilimidir.
Kesin tarihleri yıl bazında değişebilir, ancak genel olarak bu dönemde hafif sıcaklık artışları gözlemlenir.
Bu sıcak havalar, sonbaharın gelmesiyle birlikte beklenen soğuk havaların yerini aldığı için, bu duruma "pastırma yazı" denmiştir.
Yani, hem mevsimsel değişiklikleri hem de tarımsal faaliyetleri etkileyen bir fenomen olarak bu terim, günlük yaşamda da sıklıkla kullanılır.