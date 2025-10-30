PASTIRMA SICAKLARI KAPIDA! "Kış soğukları öncesi son güneşli günler" Uzman isim açıkladı! Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?

PASTIRMA YAZI NEDİR?

"Pastırma yazı" teriminin kökeni, pastırmanın kurutulması için uygun hava koşullarının oluştuğu dönemi ifade etmesinden geliyor.

Ekim ayı ortalarında yaşanan ani sıcaklık artışları, pastırmanın iyi bir şekilde kurutulabilmesi için idealdir.

Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

Bu dönem, sonbahar mevsiminde beklenen soğuk hava koşullarının yerine, kısa süreli sıcak hava dalgalarının yaşandığı bir zaman dilimidir.

Kesin tarihleri yıl bazında değişebilir, ancak genel olarak bu dönemde hafif sıcaklık artışları gözlemlenir.

Bu sıcak havalar, sonbaharın gelmesiyle birlikte beklenen soğuk havaların yerini aldığı için, bu duruma "pastırma yazı" denmiştir.

Yani, hem mevsimsel değişiklikleri hem de tarımsal faaliyetleri etkileyen bir fenomen olarak bu terim, günlük yaşamda da sıklıkla kullanılır.