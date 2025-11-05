Haberler Yaşam Haberleri PASTIRMA YAZI 2025 | Pastırma sıcakları bitti mi, havalar ne zaman soğuyacak?
Giriş Tarihi: 5.11.2025 09:34

PASTIRMA YAZI 2025 | Pastırma sıcakları bitti mi, havalar ne zaman soğuyacak?

Kasım ayına gelmemize rağmen yurdun büyük bir kesiminde bir süredir sıcaklıklar yüksek seyrediyordu. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi durumu ise Pastırma Sıcakları / Pastırma Yazı olarak adlandırılıyor. Peki, Pastırma sıcakları bitti mi, havalar ne zaman soğuyacak? İşte detaylar;

Kasım ayına girmemiz ile birlikte havaların ne zaman soğuyacağı merak konusu oluyor. Özellikle geride bıraktığımız 2 haftada tam bir pastırma yazı yaşadık. Meteoroloji bugün itibariyle yurt genelinde sıcaklıkların düşeceğini belirtti. Peki, Pastırma sıcakları bitti mi, havalar ne zaman soğuyacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları 4 derece birden düşecek.

Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar hafta sonuna kadar devam edecek. İstanbul ve Ankara dahil 34 ilde etkili olacak.

Geçtiğimiz haftadan itibaren etkisini sürdüren mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı haritaya göre sağanak yağışlar yarın başlıyor ve hafta sonuna kadar devam edecek.

Özellikle cuma günü yağışlar yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; "İstanbul'da Ekim ayı son haftası itibari ile etkili olmaya başlayan pastırma sıcaklarının bugün itibari ile son bulacağı, Çarşamba (Yarın) günü itibari ile bölgemizde kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi beklenen rüzgarlar ile birlikte sıcaklıkların da hissedilir derece azalarak mevsim normallerine gerileyeceği, beraberinde hafif yerel yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.

