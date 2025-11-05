PASTIRMA YAZI 2025 | Pastırma sıcakları bitti mi, havalar ne zaman soğuyacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları 4 derece birden düşecek.

Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar hafta sonuna kadar devam edecek. İstanbul ve Ankara dahil 34 ilde etkili olacak.