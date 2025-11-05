PASTIRMA YAZI 2025 | Pastırma sıcakları bitti mi, havalar ne zaman soğuyacak?

Kasım ayına girmemiz ile birlikte havaların ne zaman soğuyacağı merak konusu oluyor. Özellikle geride bıraktığımız 2 haftada tam bir pastırma yazı yaşadık. Meteoroloji bugün itibariyle yurt genelinde sıcaklıkların düşeceğini belirtti. Peki, Pastırma sıcakları bitti mi, havalar ne zaman soğuyacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları 4 derece birden düşecek.
Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar hafta sonuna kadar devam edecek. İstanbul ve Ankara dahil 34 ilde etkili olacak.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; "İstanbul'da Ekim ayı son haftası itibari ile etkili olmaya başlayan pastırma sıcaklarının bugün itibari ile son bulacağı, Çarşamba (Yarın) günü itibari ile bölgemizde kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi beklenen rüzgarlar ile birlikte sıcaklıkların da hissedilir derece azalarak mevsim normallerine gerileyeceği, beraberinde hafif yerel yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.