Patara Kamp Alanları - En İyi Patara Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Patara Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan son derece tatlı ve şirin bir yerdir. Burası hem tarih & uygarlık açısından gelişkin bir yerdir hem de doğal güzellikleriyle cazibesine hayır denemeyecek kadar harikadır. Tüm bu nedenler dolayısıyla insanların zihninde en iyi Patara çadır kamp alanları nerede? Sorusu canlanmaktadır. Biz de Patara kamp alanları hakkında bilgi verdiğimiz içeriğimizde buralara yol tarifi ile nasıl gidilir? Sorusunu cevaplandırdık.

Patara Kamp Alanları Nerede?

Patara doğal güzelliği ve sıcak iklimi sayesinde tatil için ülkemizdeki en cazip yerlerden biri haline gelmiştir. Pek çok otelin, pansiyonun ve tatil köyünün bulunduğu bölgede kamp yerleri de oldukça rağbet gören yerler arasındadır. Kampçıların en sevdiği yerlerden biri olan Patara çadır kamp alanları nerede konusu ile Patara kamp alanlarına yol tarifi ile nasıl gidilir? Konusu hakkındaki bilgileri aşağıda detaylı olarak sunduk.

Patara söz konusu olduğunda buradaki antik kent hakkında ve Roma hakkında düşünmemek olanaksız. Uzun yıllar Roma hakimiyetinde kalmış bölge eskiden önemli bir liman kentiydi ve bu nedenle şu anda geniş bir antik kente ev sahipliği yapmaktadır. Bu da Patara'ya kamp yapmak için gidenlerin kampın yanında bir de tarihi ve coğrafi bir gezi de yapabilecekleri anlamına gelmektedir.

Patara Kamping Alanları'na Nasıl Gidilir?

Medusa Bar & Patara Camping

Patara kamp alanları söz konusu olduğunda ilk akla gelen mekanlardan biri kesinlikle Medusa Bar & Patara Camping'dir. 1989 yılında hizmete açılan Medusa Bar'ın geriye doğru uzanmakta olan büyük bir bahçesi vardır ve burası kamp alanı olarak kullanıma açıktır. Yaklaşık 1000 metrekareye sahip alan, çadırlar ve karavanlarıyla gelen ziyaretçilerin konaklamalarını gerçekleştirmek amacıyla kullanıma açıktır. Temel ihtiyaçlar için gayet yeterli olan mekânda tuvalet ve duş bulunmaktadır. Burada yemek pişirilebilecek alanlar bulmak da mümkündür. Medusa Bar; Patara kamp alanları dendiğinde bu alanda hizmet sağlayan çoklu işleve sahip olan tek yerdir. Bu hizmetin karşılığında ziyaretçilerden kişi başına günlük veya aylık bir ücret de talep edilir.

Patara Green Park Camping

Seydikemer Karadere Plajı'nda yer alan Patara Green Park Camping, kamp alanı olmasının yanında aynı zamanda güzel de bir restorandır. Ziyaretçiler duşlar ve tuvaletleri ücretsiz kullanabilir, yiyecek, içecek, konaklama ve elektrik gibi gereken tüm temel ihtiyaçları bulundukları yerden temin edebilirler. Kendi çadırınız yoksa Patara Green Park Camping'de çadır kiralayabilirsiniz.

Karadere Park Orman Kamp Alanı

Karadere Park Orman Kamp Alanı, Karadere Plajı'nda yer alan bir başka kamp yeridir. Doğa ile tamamen bütünleşmiş bir konumda bulunan kamp alanında ziyaretçileri harika bir deniz manzarası da beklemekte. Kamp yeri genişliği idealdir ve diğer ziyaretçilerin çadırları ile dip dibe olmak gibi bir durum yoktur. Duş imkanının bulunduğu kamp alanında devamlı kullanılabilecek sıcak su vardır. Mangal yeri, bulaşık alanı ve buzdolapları ortak bir alandadır. Günlük ziyarete kapalı olan kamp alanında, içerisinde eşek, köpek, at ve kaz gibi hayvanların bulunduğu küçük bir hayvanat bahçesi de yer almaktadır.

Çeyrek Camping & Bungalows Patara

Çeyrek Camping & Bungalows Patara'nın Patara plajına çok yakın olduğu söylenemez fakat buranın sıcak ve samimi ortamı kesinlikle görülmeye değer. Oldukça geniş bir alana yayılmış olan kamp alanında tuvalet, duş ve elektriğe kolayca ulaşmak mümkün. Çadır haricinde bungalov tipi evlerde de kalma imkânı vardır. Buraya çadırınızla gelebileceğiniz gibi aynı zamanda gelip çadır kiralamanız da mümkün. Doğa ile iç içe olan ve insan kalabalığından uzak bir konumda olan kamp alanı, eğer sessiz ve sakin bir tatil düşlüyorsanız sizin için ideal. Çeyrek Camping & Bungalows Patara'ya evcil hayvan ile gelmek de mümkündür.

Camel Camping Patara

Camel Camping Patara'da son derece rahat bir kamp tatili yapmak mümkün. Lavabo, mutfak, elektrik ve duş gibi imkanlar ziyaretçilere sunuluyor. Aynı zamanda vakit geçirmek için piknik alanları ve mangal yerleri bulunuyor. Oturma alanlarının mevcut olduğu kamp alanında internet de sorunsuz çalışıyor (çadırlarda dahi internete sıkıntısız bağlanılabilir) ve yoga ya da meditasyon ile ilgili olan insanların da bu alanda ders alabilmeleri mümkündür. Camel Camping Patara'da zaman zaman açık hava sineması ya da konserler düzenlendiği de oluyor.