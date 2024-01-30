Patates Yemeğinin Yanına Ne Gider? Patates Yemeğinin Yanına Hangi Yemek Yakışır?

Patates yemeğinin olduğu bir menü hazırlamakta zorlananlar olabilir. Bu sebze, çok lezzetli olduğundan dolayı sıkça tüketilir. Bununla birlikte, en az patates kadar lezzetli ve onunla uyumlu çorba, pilav, salata ve meze tarifi bulmak mümkündür. Güzel bir sofra için patates yemeğinin lezzetini iki katına çıkaracak lezzetleri incelemekte fayda vardır. Bu nedenle, patates yemeğinin yanına ne gider ve yanına hangi yemek yakışır mutlaka incelenmelidir.

Patates Yemeğinin Yanına Ne Gider?

Türklerin patatesle tanışması, Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü 1850'li yıllarda gerçekleşmiştir. O dönemde Avrupa'dan getirildiği için ilk başta egzotik bir sebze olarak görülmüştür. Ancak 1890'lı yıllarda yaygınlaşmış ve ilk olarak 1895 yılında Sakarya Nehri Vadisi'nde üretilmeye başlanmıştır. Fransa'dan alınan kaliteli tohumlar, Anadolu topraklarına ekilmiş ve ardından Osmanlı mutfağında kullanılmıştır.

Günümüzde en çok tüketilen sebzelerden biri olan patatese, hem yaz aylarında hem de kış sezonunda ulaşmak mümkündür. Birçok tarifte yer alan bu sebze ile sulu patates yemeği, etli patates yemeği, fırında köfte patates, patates oturtma, patates mücveri, patates kavurması ve salatası yapılabilir. Klasik bir patates yemeğinin yanına yakışan tariflerden bazıları ise şu şekilde sıralanabilir:

Domates çorbası

Mercimek çorbası

Kremalı mantar çorbası

Domates soslu makarna

Sebzeli bulgur pilavı

Zeytinyağlı enginar

Tereyağlı erişte

Tavuk sote

Havuç salatası

Cacık

Karışık turşu

Etli Patates Yemeği Yanına Ne Gider?

Patates yemeğinin lezzetini artıran malzemelerden biri de kuşbaşı et parçalarıdır. Etli patates yemeği yapacaklar için bu tarifle uyumlu bir menü oluşturmak aslında oldukça basittir. Bunun için aşağıdaki lezzetlere göz gezdirmek faydalı olabilir.