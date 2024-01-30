Haberler Yaşam Haberleri Patates Yemeğinin Yanına Ne Gider? Patates Yemeğinin Yanına Hangi Yemek Yakışır?
Giriş Tarihi: 30.1.2024 16:08 Son Güncelleme: 30.1.2024 16:11

Patates Yemeğinin Yanına Ne Gider? Patates Yemeğinin Yanına Hangi Yemek Yakışır?

Yumrulu bir bitki olan patates, karbonhidrat, protein ve lif kaynağıdır. Çoğu tarifte bulunan bu sebze ile fırında kıymalı patates, tavuklu patates yemeği ve fırında köfte patates gibi yemekler yapılabilir. Tencerede ve fırında iyi sonuç veren patatesli tariflerin yanına ne yapılacağı ise merak uyandırıcıdır. Bunun için patates yemeğinin yanına ne gider ve yanına hangi yemek yakışır bir bakmakta fayda vardır.

Patates Yemeğinin Yanına Ne Gider? Patates Yemeğinin Yanına Hangi Yemek Yakışır?

Patates yemeğinin olduğu bir menü hazırlamakta zorlananlar olabilir. Bu sebze, çok lezzetli olduğundan dolayı sıkça tüketilir. Bununla birlikte, en az patates kadar lezzetli ve onunla uyumlu çorba, pilav, salata ve meze tarifi bulmak mümkündür. Güzel bir sofra için patates yemeğinin lezzetini iki katına çıkaracak lezzetleri incelemekte fayda vardır. Bu nedenle, patates yemeğinin yanına ne gider ve yanına hangi yemek yakışır mutlaka incelenmelidir.

Patates Yemeğinin Yanına Ne Gider?

Türklerin patatesle tanışması, Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü 1850'li yıllarda gerçekleşmiştir. O dönemde Avrupa'dan getirildiği için ilk başta egzotik bir sebze olarak görülmüştür. Ancak 1890'lı yıllarda yaygınlaşmış ve ilk olarak 1895 yılında Sakarya Nehri Vadisi'nde üretilmeye başlanmıştır. Fransa'dan alınan kaliteli tohumlar, Anadolu topraklarına ekilmiş ve ardından Osmanlı mutfağında kullanılmıştır.

Günümüzde en çok tüketilen sebzelerden biri olan patatese, hem yaz aylarında hem de kış sezonunda ulaşmak mümkündür. Birçok tarifte yer alan bu sebze ile sulu patates yemeği, etli patates yemeği, fırında köfte patates, patates oturtma, patates mücveri, patates kavurması ve salatası yapılabilir. Klasik bir patates yemeğinin yanına yakışan tariflerden bazıları ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Domates çorbası
  • Mercimek çorbası
  • Kremalı mantar çorbası
  • Domates soslu makarna
  • Sebzeli bulgur pilavı
  • Zeytinyağlı enginar
  • Tereyağlı erişte
  • Tavuk sote
  • Havuç salatası
  • Cacık
  • Karışık turşu

Etli Patates Yemeği Yanına Ne Gider?

Patates yemeğinin lezzetini artıran malzemelerden biri de kuşbaşı et parçalarıdır. Etli patates yemeği yapacaklar için bu tarifle uyumlu bir menü oluşturmak aslında oldukça basittir. Bunun için aşağıdaki lezzetlere göz gezdirmek faydalı olabilir.

  • Mısır unu çorbası
  • Kuru domates çorbası
  • Ezogelin çorbası
  • Tarhana çorbası
  • Sade veya şehriyeli pirinç pilavı
  • Domatesli bulgur pilavı
  • Arpa şehriye pilavı
  • Domatesli makarna
  • Ev yapımı yoğurt
  • Gavurdağı salatası
  • Havuç salatası
  • Haydari
  • Kornişon turşu

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Patates Yemeğinin Yanına Ne Gider? Patates Yemeğinin Yanına Hangi Yemek Yakışır?
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