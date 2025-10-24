Patili dostlar doğa için koşuyor

Son yıllardaki orman yangınlarının ardından yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar hız kazanırken, İzmirli bir ekibin geliştirdiği "Tohum Taşıyan Kahraman Köpekler" projesi, umut veren bir model olarak öne çıkıyor. Doğa tutkusunu bir projeye dönüştüren 38 yaşındaki Mert Güler, SABAH'a konuştu. Güler, "Doğayı yeniden canlandırmaya insanlara ilham olmak için ne yapabileceğimizi konuştuk. Aklımıza böyle bir fikir geldi. Bu da projenin ilk adımlarını oluşturdu" dedi. Mert Güler ile dostları Musa Kısa (43) ve Duha Salihoğlu'ndan (28) oluşan bu 3 kişilik ekibin özel oyuncuları ise, Alman çoban köpekleri "Ateş ve Barut". Bu eğitimli patili kahramanlar, sırtlarında yer alan keselerde taşıdıkları tohumlarla projenin en çarpıcı noktasını oluşturuyor. Güler, "Proje için patili dostlarımıza koştuklarında tohumların toprağa saçılmasını sağlayacak özel köpek yelekleri diktirdik. Onlar koştukça, kil ve yöresel tohumlardan hazırladığımız tohum topları, yeleklerin ceplerinden doğaya karışıyordu. Bu basit fikir kısa sürede 'tohum taşıyan kahraman köpekler' projesine dönüştü" ifadelerini kullandı.